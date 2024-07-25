Аппарат губернатора ХМАО запретил чиновникам отправлять гражданам отписки. Как сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте округа, югорчане принялись подавать в суд из-за ответов по существу и выигрывать процессы, и тогда глава аппарата Анатолий Уткин проанализировал ситуацию и потребовал прекратить произвол.
«Аппарат губернатора ХМАО запретил чиновникам отправлять гражданам отписки. Жители округа принялись подавать в суд из-за ответов не по существу и выигрывать процессы, а мэров после жалоб ОНФ в прокуратуру на формализм начали штрафовать. Глава аппарата Уткин проанализировал ситуацию, подсчитал суммы штрафов и потребовал прекратить произвол. Предупреждение коснулось даже первых вице-губернаторов, которым тоже пришло письмо из аппарата», — рассказал инсайдер.
В регисполкоме ОНФ журналисту подтвердили, что они направляли множество обращений в прокуратуру на ответы должностных лиц. В их числе, как минимум, семь мэров, есть и главы департаментов.
В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ на момент публикации новости не поступил.
Ранее URA.RU писало, что политблок ХМАО потребовал от чиновников признаться в конфликте интересов. Такое письмо получили политэлиты окружного и муниципального уровня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!