Аппарат губернатора ХМАО запретил чиновникам отправлять отписки. Инсайд

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Глава аппарата губернатора ХМАО Анатолий Уткин запретил чиновникам давать формальные ответы на обращения граждан
Глава аппарата губернатора ХМАО Анатолий Уткин запретил чиновникам давать формальные ответы на обращения граждан Фото:

Аппарат губернатора ХМАО запретил чиновникам отправлять гражданам отписки. Как сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте округа, югорчане принялись подавать в суд из-за ответов по существу и выигрывать процессы, и тогда глава аппарата Анатолий Уткин проанализировал ситуацию и потребовал прекратить произвол.

«Аппарат губернатора ХМАО запретил чиновникам отправлять гражданам отписки. Жители округа принялись подавать в суд из-за ответов не по существу и выигрывать процессы, а мэров после жалоб ОНФ в прокуратуру на формализм начали штрафовать. Глава аппарата Уткин проанализировал ситуацию, подсчитал суммы штрафов и потребовал прекратить произвол. Предупреждение коснулось даже первых вице-губернаторов, которым тоже пришло письмо из аппарата», — рассказал инсайдер.

В регисполкоме ОНФ журналисту подтвердили, что они направляли множество обращений в прокуратуру на ответы должностных лиц. В их числе, как минимум, семь мэров, есть и главы департаментов.

В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Ранее URA.RU писало, что политблок ХМАО потребовал от чиновников признаться в конфликте интересов. Такое письмо получили политэлиты окружного и муниципального уровня.

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Аппарат губернатора ХМАО запретил чиновникам отправлять гражданам отписки. Как сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте округа, югорчане принялись подавать в суд из-за ответов по существу и выигрывать процессы, и тогда глава аппарата Анатолий Уткин проанализировал ситуацию и потребовал прекратить произвол. «Аппарат губернатора ХМАО запретил чиновникам отправлять гражданам отписки. Жители округа принялись подавать в суд из-за ответов не по существу и выигрывать процессы, а мэров после жалоб ОНФ в прокуратуру на формализм начали штрафовать. Глава аппарата Уткин проанализировал ситуацию, подсчитал суммы штрафов и потребовал прекратить произвол. Предупреждение коснулось даже первых вице-губернаторов, которым тоже пришло письмо из аппарата», — рассказал инсайдер. В регисполкоме ОНФ журналисту подтвердили, что они направляли множество обращений в прокуратуру на ответы должностных лиц. В их числе, как минимум, семь мэров, есть и главы департаментов. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU писало, что политблок ХМАО потребовал от чиновников признаться в конфликте интересов. Такое письмо получили политэлиты окружного и муниципального уровня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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