Власти Ханты-Мансийска трудоустроили на лето больше 600 школьников

В Ханты-Мансийске для школьников открыли более 600 вакансий в трудовых отрядах
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В трудовых отрядах Ханты-Мансийска открыли вакансии для 615 школьников
В трудовых отрядах Ханты-Мансийска открыли вакансии для 615 школьников Фото:

В Ханты-Мансийске открыли 615 вакансий для школьников в молодежных трудовых отрядах. Об этом сообщили в администрации города.

«За 2024 год к молодёжным трудовым отрядам присоединились сотни юных хантымансийцев. В летний сезон для них открыты 615 рабочих мест», — написали представители мэрии в своем telegram-канале.

Устроиться работать в трудовые отряды могут школьники с 14 до 18 лет. В администрации окружной столицы отметили, что такая работа — не только полезное времяпрепровождение, но и способ заработать свои первые деньги. За месяц в трудовом отряде заплатят 11 800 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО помогут школьникам найти подработку на лето. Этим займутся в департаменте труда Ханты-Мансийского автономного округа.

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В Ханты-Мансийске открыли 615 вакансий для школьников в молодежных трудовых отрядах. Об этом сообщили в администрации города. «За 2024 год к молодёжным трудовым отрядам присоединились сотни юных хантымансийцев. В летний сезон для них открыты 615 рабочих мест», — написали представители мэрии в своем telegram-канале. Устроиться работать в трудовые отряды могут школьники с 14 до 18 лет. В администрации окружной столицы отметили, что такая работа — не только полезное времяпрепровождение, но и способ заработать свои первые деньги. За месяц в трудовом отряде заплатят 11 800 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО помогут школьникам найти подработку на лето. Этим займутся в департаменте труда Ханты-Мансийского автономного округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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