Власти Ханты-Мансийска трудоустроили на лето больше 600 школьников

В Ханты-Мансийске открыли 615 вакансий для школьников в молодежных трудовых отрядах. Об этом сообщили в администрации города.
«За 2024 год к молодёжным трудовым отрядам присоединились сотни юных хантымансийцев. В летний сезон для них открыты 615 рабочих мест», — написали представители мэрии в своем telegram-канале.
Устроиться работать в трудовые отряды могут школьники с 14 до 18 лет. В администрации окружной столицы отметили, что такая работа — не только полезное времяпрепровождение, но и способ заработать свои первые деньги. За месяц в трудовом отряде заплатят 11 800 рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО помогут школьникам найти подработку на лето. Этим займутся в департаменте труда Ханты-Мансийского автономного округа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!