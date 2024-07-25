«Фобос»: Челябинск в пятницу может смыть аномальными ливнями

Челябинскую область заливает аномальными ливнями. К концу субботы на регион обрушатся две месячных нормы дождя. Больше всего рискует Челябинск, который может попросту смыть дождями. Об этом заявляют специалисты центра погоды «Фобос».
«Благодаря затоку арктического воздуха дожди в Челябинской области будут лишь усиливаться. Период аномальных ливней стартовал в четверг, который продлится до выходных включительно. Ливни начались в Магнитогорске, но больше всего рискует пострадать Челябинск — в пятницу, 26 июля, город может попросту смыть, ведь в нем выпадет 89 мм осадков», — говорится в комментарии центра «Фобос».
Синоптики уже назвали происходящее мегаливнями. 89 мм осадков — это почти столитровая бочка воды на каждый квадратный метр дорог, отмечают специалисты. Субботние дожди добавит Челябинску еще 58 мм влаги.
В отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные ливни, грозы, град. Местами прогнозируется шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду.
В Челябинске коммунальщики уже борются с потопом, но осадки слишком обильные. Телефон диспетчерской службы — 727-46-26. Жителям рекомендуют ближайшие дни оставаться дома и, по возможности, уйти на удаленку, а работодателей просят с пониманием отнестись к ситуации.
В Госавтоинспекции региона просят водителей не выезжать за пределы города и оставаться дома. Экстренные службы мэрии переведены на усиленный режим. Власти Челябинска напомнили телефоны экстренных служб. Служба спасения — 112 ЕДДС — 263-34-44, 063, Диспетчер Комитета дорожного хозяйства — 8-951-771-73-25.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!