Из-за непогоды челябинский фестиваль «Русское поле» перенесли в ДС «Юность»

25 июля 2024 в 20:56 Размер текста - 17 +

Фестиваль состоится во дворце спорта «Юность» в ближайшую субботу в 18:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Организаторы фестиваля русское поле, который должен был состояться на Театральной площади в Челябинске 27 июля, перенесли в помещение дворца спорта «Юность». Это связано со штормовым предупреждением. В ближайшие три дня синоптики обещают сильные ливни. «Дорогие зрители! В ближайшие дни погода в Челябинской области будет дождливая и ветреная. Однако, это не помешает нам провести Всероссийский певческий фестиваль „Русское поле“. Сегодня было принято решение о переносе его во дворец спорта „Юность“. Время проведения мероприятия остается прежним. Надеемся на ваше понимание и ждем вас в эту субботу в 18:00 по адресу Свердловский проспект, 51», — сообщили организаторы. Ранее в МЧС предпреждали, что от Челябинского гидрометцентра получен прогноз об опасных погодных явлениях. Днем и вечером 25 июля, ночью и днем 26—27 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра. ГАИ региона просит водителей не выезжать за пределы города и оставаться дома. Экстренные службы мэрии переведны на усиленнй режим. Власти Челябинска напомнили телефоны эктреных служб. Служба спасения — 112 ЕДДС — 263-34-44, 063, Диспетчер Комитета дорожного хозяйства — 8-951-771-73-25. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Организаторы фестиваля русское поле, который должен был состояться на Театральной площади в Челябинске 27 июля, перенесли в помещение дворца спорта «Юность». Это связано со штормовым предупреждением. В ближайшие три дня синоптики обещают сильные ливни. «Дорогие зрители! В ближайшие дни погода в Челябинской области будет дождливая и ветреная. Однако, это не помешает нам провести Всероссийский певческий фестиваль „Русское поле“. Сегодня было принято решение о переносе его во дворец спорта „Юность“. Время проведения мероприятия остается прежним. Надеемся на ваше понимание и ждем вас в эту субботу в 18:00 по адресу Свердловский проспект, 51», — сообщили организаторы. Ранее в МЧС предпреждали, что от Челябинского гидрометцентра получен прогноз об опасных погодных явлениях. Днем и вечером 25 июля, ночью и днем 26—27 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра. ГАИ региона просит водителей не выезжать за пределы города и оставаться дома. Экстренные службы мэрии переведны на усиленнй режим. Власти Челябинска напомнили телефоны эктреных служб. Служба спасения — 112 ЕДДС — 263-34-44, 063, Диспетчер Комитета дорожного хозяйства — 8-951-771-73-25.