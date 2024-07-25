25 июля 2024

Следователи СКР ЯНАО выехали к месту ночного взрыва, в котором погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи СУ СКР по ЯНАО проведут проверку по факту взрыва на заправке (фото из архива)
Следователи СУ СКР по ЯНАО проведут проверку по факту взрыва на заправке (фото из архива) Фото:

Следователи СУ СКР по ЯНАО выехали к месту ночного взрыва на предприятии «Роснефти» в результате которого погиб человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственно-оперативная группа выехала к месту происшествия. О дальнейшем развитии событий следственные органы будут сообщать по мере поступления актуальной информации», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

В результате взрыва на газодобывающем предприятии в районе Нового Уренгоя погиб один человек, еще семь получили ранения. ЧП произошло 26 июля около 3:00 по местному времени.

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Следователи СУ СКР по ЯНАО выехали к месту ночного взрыва на предприятии «Роснефти» в результате которого погиб человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Следственно-оперативная группа выехала к месту происшествия. О дальнейшем развитии событий следственные органы будут сообщать по мере поступления актуальной информации», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. В результате взрыва на газодобывающем предприятии в районе Нового Уренгоя погиб один человек, еще семь получили ранения. ЧП произошло 26 июля около 3:00 по местному времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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