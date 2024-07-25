Следователи СКР ЯНАО выехали к месту ночного взрыва, в котором погиб человек

Следователи СУ СКР по ЯНАО проведут проверку по факту взрыва на заправке (фото из архива)
Следователи СУ СКР по ЯНАО выехали к месту ночного взрыва на предприятии «Роснефти» в результате которого погиб человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Следственно-оперативная группа выехала к месту происшествия. О дальнейшем развитии событий следственные органы будут сообщать по мере поступления актуальной информации», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.
В результате взрыва на газодобывающем предприятии в районе Нового Уренгоя погиб один человек, еще семь получили ранения. ЧП произошло 26 июля около 3:00 по местному времени.
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