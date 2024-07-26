Центробанк повысил ключевую ставку до 18%

26 июля 2024 в 15:39 Размер текста - 17 +

Центробанк повысил ключевую ставку до 18% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Центральный Банк России (ЦБ) повысил ключевую ставку до 18%. Такое решение принято на заседании регулятора 26 июля. «Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 200 б. п., до 18,00% годовых», — говорится в сообщении регулятора. Там отметили, что повышение ставки связано с ускорением инфляции (она существенно выше апрельских прогнозов ЦБ). Новость по теме «Это консенсус»: экономист раскрыл, что будет с ключевой ставкой в РФ «Чтобы инфляция начала снижаться, нужно ужесточение денежно-кредитной политики», — говорится в сообщении ЦБ РФ. Оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки будут на ближайших заседаниях. «С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0—4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — сказано в сообщении ЦБ РФ. Ранее сообщалось, что 26 июля пройдет заседание Центрального Банка России по ключевой ставке. В финансовой сфере высказывали обеспокоенность ее возможным повышением с 16 до 18%. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки до 20%. По ее словам, инфляция в России не снижается, как и темпы роста. Следующее заседание Совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 13 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный Банк России (ЦБ) повысил ключевую ставку до 18%. Такое решение принято на заседании регулятора 26 июля. «Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 200 б. п., до 18,00% годовых», — говорится в сообщении регулятора. Там отметили, что повышение ставки связано с ускорением инфляции (она существенно выше апрельских прогнозов ЦБ). «Чтобы инфляция начала снижаться, нужно ужесточение денежно-кредитной политики», — говорится в сообщении ЦБ РФ. Оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки будут на ближайших заседаниях. «С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0—4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — сказано в сообщении ЦБ РФ. Ранее сообщалось, что 26 июля пройдет заседание Центрального Банка России по ключевой ставке. В финансовой сфере высказывали обеспокоенность ее возможным повышением с 16 до 18%. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки до 20%. По ее словам, инфляция в России не снижается, как и темпы роста. Следующее заседание Совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 13 сентября.