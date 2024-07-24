«Это консенсус»: экономист раскрыл, что будет с ключевой ставкой в РФ

Экономист Остапкович: ЦБ повысит ключевую ставку до 18%
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Центральный Банк повысит ставку до 18%, считает эксперт Георгий Остапкович
Центральный Банк повысит ставку до 18%, считает эксперт Георгий Остапкович Фото:

Заседание по ключевой ставке назначено на 26 июля. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила ее повышение до 20%. Многие аналитики и эксперты сошлись во мнении, что ставку однозначно повысят, но только до 18%. В разговоре с корреспондентом URA.RU директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ Георгий Остапкович согласился с предположениями, однако не исключил показатели и выше. О прогнозе эксперта по ключевой ставке — в материале URA.RU.

Повысит ли Центральный Банк ставку 26 июля

«Вы знаете, то, что банк поднимет ставку 26 июля, это уже не обсуждается. Это консенсус, прогноз и экономистов, и регуляторов. И это официальное заявление банка», — заявил Остапкович в разговоре с журналистом агентства.

Он также напомнил о словах Набиуллиной, которая заявила, что повышение будет существенным. «А существенное, насколько я понимаю, в ее риторике это больше полутора процентов», — отметил эксперт. Остапкович добавил, что на данный момент стоит вопрос о том, насколько поднимут ключевую ставку. 

Какую ключевую ставку согласуют

«90% и банкиров, и экспертов говорят, что поднимут на 200 базисных пунктов. То есть, скорее всего, до 18%», — сказал экономист. Он подчеркнул, что это не является принципиальным моментом и повышение продолжится, если инфляция будет продолжаться, ЦБ соберет внеплановую дирекцию.

Будет ли повышение последним в 2024 году

По словам Георгия Остапковича, все зависит от поведения инфляции. «Если инфляция начнет достаточно резко тормозить или замедляться, то, может быть, они возьмут гроссмейстерскую паузу где-нибудь до конца года. И будут следить, если недельная инфляция и помесячная начнет падать, может быть, в начале первого квартала следующего года они пойдут на снижение, но если инфляция будет продолжать расти, я не исключаю 19% и даже 20%», — подчеркнул он. 

Центральный Банк России 7 июня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Однако уже в конце месяца сообщалось о рассмотрении возможности ее значительного повышения в июле 2024 года в случае подтверждения альтернативного сценария экономического развития.

Ранее российские банки сообщили о повышении ставок по вкладам. Так, максимальная ставка в ВТБ составит более 19% годовых, а МТС Банк повысит ставки до 18% годовых. 

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Заседание по ключевой ставке назначено на 26 июля. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила ее повышение до 20%. Многие аналитики и эксперты сошлись во мнении, что ставку однозначно повысят, но только до 18%. В разговоре с корреспондентом URA.RU директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ Георгий Остапкович согласился с предположениями, однако не исключил показатели и выше. О прогнозе эксперта по ключевой ставке — в материале URA.RU. Повысит ли Центральный Банк ставку 26 июля «Вы знаете, то, что банк поднимет ставку 26 июля, это уже не обсуждается. Это консенсус, прогноз и экономистов, и регуляторов. И это официальное заявление банка», — заявил Остапкович в разговоре с журналистом агентства. Он также напомнил о словах Набиуллиной, которая заявила, что повышение будет существенным. «А существенное, насколько я понимаю, в ее риторике это больше полутора процентов», — отметил эксперт. Остапкович добавил, что на данный момент стоит вопрос о том, насколько поднимут ключевую ставку.  Какую ключевую ставку согласуют «90% и банкиров, и экспертов говорят, что поднимут на 200 базисных пунктов. То есть, скорее всего, до 18%», — сказал экономист. Он подчеркнул, что это не является принципиальным моментом и повышение продолжится, если инфляция будет продолжаться, ЦБ соберет внеплановую дирекцию. Будет ли повышение последним в 2024 году По словам Георгия Остапковича, все зависит от поведения инфляции. «Если инфляция начнет достаточно резко тормозить или замедляться, то, может быть, они возьмут гроссмейстерскую паузу где-нибудь до конца года. И будут следить, если недельная инфляция и помесячная начнет падать, может быть, в начале первого квартала следующего года они пойдут на снижение, но если инфляция будет продолжать расти, я не исключаю 19% и даже 20%», — подчеркнул он.  Центральный Банк России 7 июня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Однако уже в конце месяца сообщалось о рассмотрении возможности ее значительного повышения в июле 2024 года в случае подтверждения альтернативного сценария экономического развития. Ранее российские банки сообщили о повышении ставок по вкладам. Так, максимальная ставка в ВТБ составит более 19% годовых, а МТС Банк повысит ставки до 18% годовых. 
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