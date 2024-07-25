Онколог из ХМАО развенчал миф о раке кожи

Удаление родинок на теле не поможет защититься от меланомы — самого опасного вида рака кожи. Опухоль может также появиться на коже без родинок. Об этом рассказал заведующий онкологическим отделением сургутской окружной клинической больницы (СОКБ) Павел Троян.
«Удаление всех родинок не гарантирует защиту от меланомы, хоть и понижает ее риски. Меланома может развиваться не только их существующих родинок, но и на здоровой коже, где ранее не было никаких родинок», — рассказал Троян в telegram-канале СОКБ.
Врач порекомендовал югорчанам регулярно посещать дерматолога. Также онколог советует внимательно наблюдать за изменениями кожи.
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