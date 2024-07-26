Детали допроса обвиняемого в подрыве авто в Москве

МВД России: обвиняемого в подрыве машины в Москве уже доставили в столицу

26 июля 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Подозреваемый в подрыве автомобиля Евгений Серебряков признался, что сотрудничал со спецслужбами Украины Фото: telegram-канал «Молжаниново Синявинская Подрезково», https://t.me/tutparadise/20477 новость из сюжета В Москве взорвали Toyota Land Cruiser В Москве утром 24 июля на парковке на улице Синявинской произошел взрыв автомобиля Land Cruiser. Евгений Серебряков установил взрывчатку под водительское сидение внедорожника, а позже произвел подрыв дистанционно. Затем преступник успел покинуть Россию — он улетел в Турцию. 26 июля с Серебряковым провели допрос. Детали — в материале URA.RU. Что обвиняемый рассказал на допросе Подозреваемый в подрыве автомобиля признался, что сотрудничал со спецслужбами Украины. Ему обещали за убийство офицера от 10 до 20 тысяч долларов, а также украинский паспорт. «Начал общение с неким Ильей, который, как я предполагаю, является сотрудником СБУ. Мы с ним общались в Wire, также была одна встреча в Стамбуле», — сказал Евгений Серебряков на допросе. Обвиняемого в подрыве машины в Москве уже доставили в столицу «Россиянин Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы, доставлен из Турции в Москву», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк РИА Новости. Также отметили, что сотрудники ФСБ передали подозреваемого следователям для проведения следственных действий по уголовному делу. ФСБ России нашла кадры оперативной видеосъемки экстрадиции в Россию из Турции подозреваемого во взрыве автомобиля в Москве. Сотрудники ФСБ выводят Серебрякова из лайнера самолета авиакомпании Turkish Airlines, затем сажают в микроавтобус и увозят. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве утром 24 июля на парковке на улице Синявинской произошел взрыв автомобиля Land Cruiser. Евгений Серебряков установил взрывчатку под водительское сидение внедорожника, а позже произвел подрыв дистанционно. Затем преступник успел покинуть Россию — он улетел в Турцию. 26 июля с Серебряковым провели допрос. Детали — в материале URA.RU. Подозреваемый в подрыве автомобиля признался, что сотрудничал со спецслужбами Украины. Ему обещали за убийство офицера от 10 до 20 тысяч долларов, а также украинский паспорт. «Начал общение с неким Ильей, который, как я предполагаю, является сотрудником СБУ. Мы с ним общались в Wire, также была одна встреча в Стамбуле», — сказал Евгений Серебряков на допросе. «Россиянин Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы, доставлен из Турции в Москву», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк РИА Новости. Также отметили, что сотрудники ФСБ передали подозреваемого следователям для проведения следственных действий по уголовному делу. ФСБ России нашла кадры оперативной видеосъемки экстрадиции в Россию из Турции подозреваемого во взрыве автомобиля в Москве. Сотрудники ФСБ выводят Серебрякова из лайнера самолета авиакомпании Turkish Airlines, затем сажают в микроавтобус и увозят.