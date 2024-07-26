Подозреваемый в подрыве автомобиля офицера Минобороны РФ Евгений Серебряков признался, что сотрудничал со спецслужбами Украины. Об этом сообщили в ФСБ. 26 июля мужчину экстрадировали из Турции в Россию, с ним проводили допрос.
«Серебряков рассказал, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины», — сообщили в ФСБ. Подозреваемый рассказал, что куратор из СБУ обещал ему за убийство офицера от 10 до 20 тысяч долларов, а также украинский паспорт.
24 июля на московской парковке произошел взрыв автомобиля Toyota Prado, принадлежавший офицеру Минобороны РФ. Подозреваемого задержали в Турции. Он уже доставлен в Россию, с ним проведен допрос. Возбуждено уголовное дело.
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