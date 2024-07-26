Mash: прошли обыски в доме родных обвиняемого в подрыве Land Cruiser в Москве

Правоохранительные органы провели обыск в частном доме родственников Евгения Серебрякова, который обвиняется в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser в Москве. В ходе обыска были изъяты телефоны и компьютеры.
«Семья Серебрякова узнала о происшествии, связанном с Евгением, из новостных сообщений. Алексей Серебряков, старший брат Евгения, в интервью поделился, что последний раз контактировал с Евгением за день до инцидента. Родители рассказали, что Серебряков проживал и работал в Узбекистане в банковской сфере, часто перемещаясь между Москвой и Ташкентом», — передает Mash.
24 июля на московской парковке произошел взрыв автомобиля Toyota Prado. Подозреваемого Серебрякова задержали в Турцию и привезли в Москву. В ходе допроса он признался в связях со спецслужбами Украины. По словам Серебрякова, за ликвидацию офицера ему предлагали до 20 тысяч долларов и украинский паспорт.
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