Mash: прошли обыски в доме родных обвиняемого в подрыве Land Cruiser в Москве

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Силовики, обыск. Москва, фсб, силовики, обыск
В доме семьи Евгения Серебрякова прошли обыски (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Москве взорвали Toyota Land Cruiser

Правоохранительные органы провели обыск в частном доме родственников Евгения Серебрякова, который обвиняется в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser в Москве. В ходе обыска были изъяты телефоны и компьютеры.

«Семья Серебрякова узнала о происшествии, связанном с Евгением, из новостных сообщений. Алексей Серебряков, старший брат Евгения, в интервью поделился, что последний раз контактировал с Евгением за день до инцидента. Родители рассказали, что Серебряков проживал и работал в Узбекистане в банковской сфере, часто перемещаясь между Москвой и Ташкентом», — передает Mash.

24 июля на московской парковке произошел взрыв автомобиля Toyota Prado. Подозреваемого Серебрякова задержали в Турцию и привезли в Москву. В ходе допроса он признался в связях со спецслужбами Украины. По словам Серебрякова, за ликвидацию офицера ему предлагали до 20 тысяч долларов и украинский паспорт.

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Правоохранительные органы провели обыск в частном доме родственников Евгения Серебрякова, который обвиняется в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser в Москве. В ходе обыска были изъяты телефоны и компьютеры. «Семья Серебрякова узнала о происшествии, связанном с Евгением, из новостных сообщений. Алексей Серебряков, старший брат Евгения, в интервью поделился, что последний раз контактировал с Евгением за день до инцидента. Родители рассказали, что Серебряков проживал и работал в Узбекистане в банковской сфере, часто перемещаясь между Москвой и Ташкентом», — передает Mash. 24 июля на московской парковке произошел взрыв автомобиля Toyota Prado. Подозреваемого Серебрякова задержали в Турцию и привезли в Москву. В ходе допроса он признался в связях со спецслужбами Украины. По словам Серебрякова, за ликвидацию офицера ему предлагали до 20 тысяч долларов и украинский паспорт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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