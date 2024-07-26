Владелица Wildberries заявила, что ее муж снял постановочное видео с детьми

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что видео, на котором её муж Владислав играет с их детьми, является постановочным. Она призвала публику не верить словам супруга о желании сохранить семью.
«Несмотря на позднее время, он попросил, чтобы мальчики прекратили все приготовления ко сну и начали с ним играть. Он сказал няне снять этот постановочный момент на камеру», — заявила Бакальчук. Ее слова передает Starhit. Основательница маркетплейса отметила, что мужчина приехал в отель, где отдыхали дети поздно ночью, для того чтобы снять видео.
Ранее Бакальчук выпустила видеообращение, в котором заявила, что она разводится со своим мужем Владиславом. Сообщалось, что супруг Бакальчук собирается получить 50% Wildberries при разводе, несмотря на то, что сейчас он имеет всего 1% акций маркетплейса. Так как пара в свое время не заключила брачный договор, все нажитое в браке имущество при разводе будет разделено пополам.
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