У жителей ХМАО набирает популярность особый вид ипотеки

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа стало популярно брать комбо-ипотеку, рассказал URA.RU риелтор из Сургута Денис Кравцов. Такой кредит зачастую оформляют югорчане, которым при покупке жилья не хватает средств на первоначальный взнос.
«У банков есть дополнительные инструменты, по которым можно одновременно получить и ипотечный кредит и, допустим, кредит на первоначальный взнос. Ипотечный кредит, например, идет под семейную ипотеку в 6%, а вот кредит на „первоначалку“ может составлять в районе 20%. Это будет общий кредит, который рассчитывается по средневзвешенной ставке, условно, например, 14%. Ежемесячные платежи здесь тоже идут как за один кредит», — поясняет Кравцов.
Комбо-ипотеку нередко покупатели выбирают если стоимость жилья превышает лимит суммы, который выдают по льготным программам. «Таким способом пользуются, но, конечно, каждый покупатель оценивает ситуацию по своим потребностям. Ее есть смысл рассматривать, когда не хватает денег на первоначальный взнос. Либо же, если все деньги в обороте и нет возможности выдернуть крупную сумму. Но человек имеет хороший ежемесячный доход и может покрывать расходы по ипотеке», — добавляет эксперт.
Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО становится популярно менять старые квартиры на новые от застройщиков. По словам эксперта в сфере строительства и гендиректора «СРО „ОПУС“ Сергея Чабана, трейд-ин в сфере недвижимости может быть выгоден как для покупателей, так и для девелоперов.
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