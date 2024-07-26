В Миассе из-за ливней перенесли экологическую акцию

В Миассе (Челябинская область) из-за ливней на два дня перенесли всероссийскую акцию «Особенности национальной уборки» в городском парке. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе мэрии.
«В связи с погодными условиями всероссийская акция „Особенности национальной уборки“, которая должна была состояться в Миассе уже завтра, 27 июля, переносится на понедельник, 29 июля. Не теряем оптимизма и ждем хорошей погоды, чтобы принять участие в экологическом празднике чистоты!», — сообщили в пресс-службе.
Уборка состоится в Парке автозаводцев. В ходе акции помимо уборки будут организованы мастер-классы, экологические игры и викторины. В акции примут участие представители общественности, науки, искусства, образования, производства и спорта Миасса.
В Челябинской области в ночь на 25 июля выпала полуторамесячная норма осадков. Синоптики обещают дожди вплоть до 28 июля.
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