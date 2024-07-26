В Миассе из-за ливней перенесли экологическую акцию

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Ливни в регионе будут идти еще три дня
Ливни в регионе будут идти еще три дня Фото:

В Миассе (Челябинская область) из-за ливней на два дня перенесли всероссийскую акцию «Особенности национальной уборки» в городском парке. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе мэрии.

«В связи с погодными условиями всероссийская акция „Особенности национальной уборки“, которая должна была состояться в Миассе уже завтра, 27 июля, переносится на понедельник, 29 июля. Не теряем оптимизма и ждем хорошей погоды, чтобы принять участие в экологическом празднике чистоты!», — сообщили в пресс-службе.

Уборка состоится в Парке автозаводцев. В ходе акции помимо уборки будут организованы мастер-классы, экологические игры и викторины. В акции примут участие представители общественности, науки, искусства, образования, производства и спорта Миасса.

В Челябинской области в ночь на 25 июля выпала полуторамесячная норма осадков. Синоптики обещают дожди вплоть до 28 июля.

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В Миассе (Челябинская область) из-за ливней на два дня перенесли всероссийскую акцию «Особенности национальной уборки» в городском парке. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе мэрии. «В связи с погодными условиями всероссийская акция „Особенности национальной уборки“, которая должна была состояться в Миассе уже завтра, 27 июля, переносится на понедельник, 29 июля. Не теряем оптимизма и ждем хорошей погоды, чтобы принять участие в экологическом празднике чистоты!», — сообщили в пресс-службе. Уборка состоится в Парке автозаводцев. В ходе акции помимо уборки будут организованы мастер-классы, экологические игры и викторины. В акции примут участие представители общественности, науки, искусства, образования, производства и спорта Миасса. В Челябинской области в ночь на 25 июля выпала полуторамесячная норма осадков. Синоптики обещают дожди вплоть до 28 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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