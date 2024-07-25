Мэрия Тобольска выкупит в свою собственность халяльное кафе и алкомаркет

Администрация Тобольска выкупит земли и расположенные на них киоски, которые стоят на проспекте Менделеева. В списке — шашлычная, халяльное кафе, алкомаркет и другие объекты. Информация представлена на сайте госзакупок. В мэрии URA.RU рассказали, что работа ведется ради обновления улицы.
«Оказание услуг по определению рыночной стоимости (оценке) изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества или оценке прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых таким изъятием. Количество объектов оценки — пять, расположение — проспект Менделеева», — говорится в документации на сайте госзакупок.
Оценка для последующего изъятия проводится в отношении пяти павильонов и участков под ними. Речь идет о киосках кафе «Шашлычок» и халяльного кафе, алкомаркета и двух магазинов.
«В соответствии с проектом планировки и проектом межевания проспекта Менделеева (от Комсомольского проспекта до микрорайона „Центральный“), в отношении участков предусмотрено изъятие для государственных или муниципальных нужд. Цель — размещение на этих землях линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры», — пояснили в мэрии Тобольска.
Согласно плана межевания проспекта, на нем должны располагаться исключительно объекты улично-дорожной сети. В частности — парковки, тротуары и велодорожки.
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