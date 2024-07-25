25 июля 2024

Мэрия Тобольска выкупит в свою собственность халяльное кафе и алкомаркет

Мэрия Тобольска выкупит земли и киоски на Менделеева ради реконструкции улицы
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тобольске станет на пару кафе меньше
В Тобольске станет на пару кафе меньше Фото:

Администрация Тобольска выкупит земли и расположенные на них киоски, которые стоят на проспекте Менделеева. В списке — шашлычная, халяльное кафе, алкомаркет и другие объекты. Информация представлена на сайте госзакупок. В мэрии URA.RU рассказали, что работа ведется ради обновления улицы.

«Оказание услуг по определению рыночной стоимости (оценке) изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества или оценке прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых таким изъятием. Количество объектов оценки — пять, расположение — проспект Менделеева», — говорится в документации на сайте госзакупок.

Оценка для последующего изъятия проводится в отношении пяти павильонов и участков под ними. Речь идет о киосках кафе «Шашлычок» и халяльного кафе, алкомаркета и двух магазинов. 

«В соответствии с проектом планировки и проектом межевания проспекта Менделеева (от Комсомольского проспекта до микрорайона „Центральный“), в отношении участков предусмотрено изъятие для государственных или муниципальных нужд. Цель — размещение на этих землях линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры», — пояснили в мэрии Тобольска.

Согласно плана межевания проспекта, на нем должны располагаться исключительно объекты улично-дорожной сети. В частности — парковки, тротуары и велодорожки.

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Администрация Тобольска выкупит земли и расположенные на них киоски, которые стоят на проспекте Менделеева. В списке — шашлычная, халяльное кафе, алкомаркет и другие объекты. Информация представлена на сайте госзакупок. В мэрии URA.RU рассказали, что работа ведется ради обновления улицы. «Оказание услуг по определению рыночной стоимости (оценке) изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества или оценке прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых таким изъятием. Количество объектов оценки — пять, расположение — проспект Менделеева», — говорится в документации на сайте госзакупок. Оценка для последующего изъятия проводится в отношении пяти павильонов и участков под ними. Речь идет о киосках кафе «Шашлычок» и халяльного кафе, алкомаркета и двух магазинов.  «В соответствии с проектом планировки и проектом межевания проспекта Менделеева (от Комсомольского проспекта до микрорайона „Центральный“), в отношении участков предусмотрено изъятие для государственных или муниципальных нужд. Цель — размещение на этих землях линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры», — пояснили в мэрии Тобольска. Согласно плана межевания проспекта, на нем должны располагаться исключительно объекты улично-дорожной сети. В частности — парковки, тротуары и велодорожки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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