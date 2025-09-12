В первый день выборов губернатора Свердловской области явка в Арамиле оказалась одной из самых низких среди муниципалитетов региона — проголосовали лишь 11,15% избирателей, что составляет 1794 человека. Такой показатель объясняется спецификой города: значительная часть жителей ежедневно отправляется на работу в Екатеринбург, из-за чего многие арамильцы отсутствовали в пятницу, когда началось голосование. Для выяснения причин низкой избирательной активности в город прибыла омбудсмен Татьяна Мерзлякова.
«Арамиль имеет свою специфику. Большинство жителей трудятся в Екатеринбурге, поэтому в пятницу у них не было возможности принять участие в голосовании. Мы учитываем этот фактор и ожидаем, что явка увеличится в последующие дни», — рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Мерзлякова журналисту URA.RU.
Она также отметила, что в целом выборы губернатора проходят в регионе спокойно. «Обычно я выезжаю на места только при поступлении сигналов о нарушениях или провокациях. В этот раз подобных инцидентов не зафиксировано, и моя работа практически не требуется», — добавила омбудсмен.
Накануне досрочных выборов губернатора в Свердловской области определились первые лидеры по процентной явке, преимущественно среди небольших и закрытых муниципалитетов. По данным облизбиркома на 20:00 часов первого дня голосования, первое место занял ЗАТО Свободный с впечатляющими 42,66% явки (2301 проголосовавший). В топ-5 также вошли Камышлов (40,73%, 6726 человек), Волчанск (37,07%, 2441 человек), Уральский (36,34%, 540 человек) и Таборы (35,47%, 780 человек). Эти данные включают результаты дистанционно-электронного голосования, а всего в первый день выборов свой голос отдали 716 тысяч человек.
В то же время, среди городов с самой низкой явкой оказались Арамиль с 11,15% (1794 проголосовавших), Первоуральск с 11,63% (11691 человек), Полевской с 13,11% (6886 человек), Березовский с 13,79% (8060 человек) и Белоярский с 13,85% (4657 человек). Общая явка по региону к 15:00 часам составляла 16,09%, с участием 529 019 человек.
В 2025 году в Свердловской области на должность губернатора выдвинуты представители различных политических сил. Среди зарегистрированных кандидатов — временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер (партия «Единая Россия»), депутат Государственной думы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты областного парламента Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР), а также Рант Краев («Новые люди»).
За ходом голосования URA.RU следит в режиме онлайн.
