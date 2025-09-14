ВСУ потеряли больше 1000 солдат и сотни БПЛА за сутки

Украинские бойцы за последние сутки потеряли порядка 1 330 военнослужащих в боях с солдатами РФ на различных фронтовых направлениях. Об этом сообщили в Минобороны, уточнив также, чтобы были уничтожены свыше трехсот беспилотников и четыре авиабомбы. 

«ВСУ в результате действий российских группировок войск за сутки потеряли около 1 330 солдат. <...> ПВО России за сутки сбила 4 авиационные бомбы, снаряд РСЗО HIMARS и 361 беспилотник самолетного типа», — уточнили в оборонном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.

На днях в Минобороны РФ также сообщали о массовых потерях ВСУ на всех важных фронтовых участках, которые исчислялись сотнями. Сейчас наиболее сложная обстановка складывается на купянском направлении, там бойцы ВС РФ в настоящий момент вытесняют позиции противника. 

