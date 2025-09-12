Монета имеет брак
Монета стоимостью 25 млн рублей
В Тюмени выставили на продажу редкую монету номиналом 10 рублей за 25 миллионов рублей. Объявление появилось на одном из популярных сервисов, сообщает telegram-канал 72.RU.
«Одна из самых дорогих монет, которые продаются в Тюмени, стоит 25 миллионов рублей. Как квартира, например, в „Правобережном“», — сообщает telegram-канал 72.RU.
Причиной высокой стоимости стала необычная особенность монеты. Продавец объяснил, что изделие является уникальным из-за производственного брака. При внимательном рассмотрении фотографии на монете видна размытость элементов изображения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!