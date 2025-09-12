12 сентября 2025

В Тюмени продают редкую монету за цену элитной квартиры. Фото

В Тюмени продают монету за 25 миллионов рублей
В Тюмени выставили на продажу редкую монету номиналом 10 рублей за 25 миллионов рублей. Объявление появилось на одном из популярных сервисов, сообщает telegram-канал 72.RU.

«Одна из самых дорогих монет, которые продаются в Тюмени, стоит 25 миллионов рублей. Как квартира, например, в „Правобережном“», — сообщает telegram-канал 72.RU. 

Причиной высокой стоимости стала необычная особенность монеты. Продавец объяснил, что изделие является уникальным из-за производственного брака. При внимательном рассмотрении фотографии на монете видна размытость элементов изображения.

