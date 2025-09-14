Гладков рассказал о раненых и разрушениях в Белгороде

Гладков: из-за атак БПЛА погибли два человека
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за атак БПЛА повреждено 106 домов, заявил Гладков
Из-за атак БПЛА повреждено 106 домов, заявил Гладков Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Вследствие атак БПЛА на Белгород и его окрестности с 10 сентября погибли два человека, а 28 мирных жителей получили ранения. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«Два человека погибли, 28 мирных жителей ранены», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что также были повреждены 106 жилых помещений и 122 автомобиля.

В связи с сложной оперативной обстановкой было принято решение об эвакуации детей в санатории других регионов России. Сообщается, что уже вывезено более 600 детей, а всего за неделю планируется эвакуировать около 2,5 тысяч несовершеннолетних.

В настоящее время крупные торговые центры региона не работают из-за нестабильной обстановки и возможного продолжения атак. Местные власти призывают жителей сохранять бдительность и следить за информацией из официальных источников для получения оперативных данных о развитии ситуации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вследствие атак БПЛА на Белгород и его окрестности с 10 сентября погибли два человека, а 28 мирных жителей получили ранения. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. «Два человека погибли, 28 мирных жителей ранены», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что также были повреждены 106 жилых помещений и 122 автомобиля. В связи с сложной оперативной обстановкой было принято решение об эвакуации детей в санатории других регионов России. Сообщается, что уже вывезено более 600 детей, а всего за неделю планируется эвакуировать около 2,5 тысяч несовершеннолетних. В настоящее время крупные торговые центры региона не работают из-за нестабильной обстановки и возможного продолжения атак. Местные власти призывают жителей сохранять бдительность и следить за информацией из официальных источников для получения оперативных данных о развитии ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...