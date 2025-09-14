Из-за взрыва под Орлом наблюдаются задержки поездов

Семнадцать пассажирских поездов следуют с опозданием по территории Орловской области из-за изменения маршрута. Об этом 14 сентября сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК, принадлежит РЖД).
«В связи с изменением маршрута следования по территории Орловской области, в настоящее время с отставанием от графика следуют 17 поездов», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ФПК.
Задерживаются поезда, направляющиеся в Москву, Санкт-Петербург, Белгород, Кисловодск, Адлер, Анапу и Курск. В сообщении также отмечается, что работники поездных бригад оказывают пассажирам всестороннюю поддержку и помощь. В вагонах сохраняется оптимальный температурный режим. Пассажирам поездов дальнего следования, вынужденным ожидать более четырех часов из-за задержки, будет предоставлено питание.
Пассажирам напомнили, что всю актуальную информацию можно узнать на сайте, а также в приложении «РЖД Пассажирам». Кроме того, получить сведения можно, позвонив по телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8-800-775-00-00. Звонок из любой точки РФ будет бесплатным.
Ранее в Орловской области на железнодорожных путях были найдены взрывные устройства, часть из которых сдетонировала. В результате инцидента двое человек погибли, еще один получил ранения. В связи с произошедшим железнодорожное сообщение было приостановлено, несколько пассажирских поездов задержаны. Для эвакуации пассажиров была организована доставка автобусами. Минтранс Курской области организовал отправку 18 автобусов для перевозки пассажиров задержанных в Орловской области поездов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.