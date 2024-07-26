Банк России вступился за семью уральского бойца СВО, которую выгоняют на улицу

26 июля 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

Супруг Анны находится на фронте (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После публикации URA.RU о семье участника специальной военной операции, известного под позывным «Граф», которую планируют выселить из единственного жилья за долги по ипотеке в Екатеринбурге, представитель Центрального банка России связался с Анной Молчановой. Сотрудник кредитной организации выразил готовность предоставить необходимую помощь для разрешения проблемы. Об этом Анна сообщила в беседе с журналистом агентства. «Сегодняшний день принес надежду, когда мне позвонил сотрудник Центробанка, выразивший готовность помочь в решении проблемы, с которой столкнулась наша семья. Теперь я готовлю все необходимую информацию. Я была удивлена количеством людей, желающих оказать поддержку после публикации на сайте URA.RU. Я очень надеюсь, что нам помогут, и мы с сыном не будем скитаться по съемным квартирам, пока муж выполняет боевые задачи на фронте», — поделилась Анна. Редакция URA.RU направила официальный запрос в ЦБ РФ. Ответ ожидается. Анна Молчанова из Екатеринбурга, жена бойца СВО с позывным «Граф», и ее 12-летний сын столкнулись с проблемой, которая привела к их выселению на улицу, в то время как ее муж находится на фронте. Она взяла ипотеку в 2015 году, будучи в первом браке, но после смерти первого мужа и пережитой депрессии она задержала платежи по ипотеке на два месяца. В результате банк ВТБ 24, который позже был присоединен к банку ВТБ, классифицировал ее как неплательщика и выставил квартиру на торги. Молчанова сообщила URA.RU, что ее попытки решить проблему с банком не привели к успеху. Сейчас Анна живет в двухкомнатной квартире со своим вторым мужем и пасынком, и для них это единственное жилье. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После публикации URA.RU о семье участника специальной военной операции, известного под позывным «Граф», которую планируют выселить из единственного жилья за долги по ипотеке в Екатеринбурге, представитель Центрального банка России связался с Анной Молчановой. Сотрудник кредитной организации выразил готовность предоставить необходимую помощь для разрешения проблемы. Об этом Анна сообщила в беседе с журналистом агентства. «Сегодняшний день принес надежду, когда мне позвонил сотрудник Центробанка, выразивший готовность помочь в решении проблемы, с которой столкнулась наша семья. Теперь я готовлю все необходимую информацию. Я была удивлена количеством людей, желающих оказать поддержку после публикации на сайте URA.RU. Я очень надеюсь, что нам помогут, и мы с сыном не будем скитаться по съемным квартирам, пока муж выполняет боевые задачи на фронте», — поделилась Анна. Редакция URA.RU направила официальный запрос в ЦБ РФ. Ответ ожидается. Анна Молчанова из Екатеринбурга, жена бойца СВО с позывным «Граф», и ее 12-летний сын столкнулись с проблемой, которая привела к их выселению на улицу, в то время как ее муж находится на фронте. Она взяла ипотеку в 2015 году, будучи в первом браке, но после смерти первого мужа и пережитой депрессии она задержала платежи по ипотеке на два месяца. В результате банк ВТБ 24, который позже был присоединен к банку ВТБ, классифицировал ее как неплательщика и выставил квартиру на торги. Молчанова сообщила URA.RU, что ее попытки решить проблему с банком не привели к успеху. Сейчас Анна живет в двухкомнатной квартире со своим вторым мужем и пасынком, и для них это единственное жилье.