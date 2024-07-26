Подоляк выступил против мира с Россией

Подоляк: заключение мира с Россией равносильно сделке с дьяволом
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Подоляк не хочет окончания СВО через подписания мирных договоренностей с РФ
Подоляк не хочет окончания СВО через подписания мирных договоренностей с РФ Фото:

Для Украины подписание соглашения о прекращении конфликта с Россией равносильно «заключению сделки с дьяволом». Об этом сообщил главный советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Если вы хотите подписать сделку с дьяволом, который затем утащит вас в ад, ну что ж, дерзайте. Вот что такое Россия», — заявил Подоляк, отвечая на вопрос о возможных перспективах мирного соглашения для Киева. Его слова передает Associated Press.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул на возможность переговоров с Россией. К этому его подтолкнули тяжелая ситуация на фронте и политическая неопределенность в США. URA.RU подготовило материал о том, как менялась позиция украинского лидера по переговорам с начала СВО.

Россия начала спецоперацию 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ добьется своих целей или через СВО, или через переговоры. 

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Для Украины подписание соглашения о прекращении конфликта с Россией равносильно «заключению сделки с дьяволом». Об этом сообщил главный советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «Если вы хотите подписать сделку с дьяволом, который затем утащит вас в ад, ну что ж, дерзайте. Вот что такое Россия», — заявил Подоляк, отвечая на вопрос о возможных перспективах мирного соглашения для Киева. Его слова передает Associated Press. Ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул на возможность переговоров с Россией. К этому его подтолкнули тяжелая ситуация на фронте и политическая неопределенность в США. URA.RU подготовило материал о том, как менялась позиция украинского лидера по переговорам с начала СВО. Россия начала спецоперацию 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ добьется своих целей или через СВО, или через переговоры. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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