Подоляк выступил против мира с Россией

Для Украины подписание соглашения о прекращении конфликта с Россией равносильно «заключению сделки с дьяволом». Об этом сообщил главный советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Если вы хотите подписать сделку с дьяволом, который затем утащит вас в ад, ну что ж, дерзайте. Вот что такое Россия», — заявил Подоляк, отвечая на вопрос о возможных перспективах мирного соглашения для Киева. Его слова передает Associated Press.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул на возможность переговоров с Россией. К этому его подтолкнули тяжелая ситуация на фронте и политическая неопределенность в США. URA.RU подготовило материал о том, как менялась позиция украинского лидера по переговорам с начала СВО.
Россия начала спецоперацию 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ добьется своих целей или через СВО, или через переговоры.
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