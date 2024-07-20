Как менялась позиция Зеленского по переговорам с Россией с начала СВО

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на возможность переговоров с Россией. Подобные заявления могут быть связаны с тяжелой ситуацией на фронте и политической неопределенностью в США на фоне готовящихся выборов, отметил CNN. О том, как менялась позиция Зеленского по переговорам с начала СВО — в материале URA.RU.
Россия и Украина вели переговоры только в первый год СВО
Спустя неделю после 24 февраля 2022 года Зеленский делал вид, что он заинтересован в создании мирного соглашения. Он даже призывал президента России Владимира Путина сесть с ним «по-соседски» за стол переговоров и найти дипломатическое решение, которое бы устроило обе стороны.
«Я сосед. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной, поговори!» — уверял Зеленский.
При этом перед началом встречи дипломатов обеих стран, Зеленский внезапно объявил что не верит в возможность достижения мира при помощи переговоров: «[Не верю] в результат этой встречи, но пусть попробуют». После этого прошло несколько встреч двух стран. Первоначально беседы проводились в Белоруссии.
Диалог российской и украинской сторон в Белоруссии
Россия и Украина официально приступили к первым переговорам 28 февраля 2022 года. Они прошли в три раунда.
Украинскую сторону представляли советник офиса президента Михаил Подоляк, руководитель партии «Слуга народа» Давид Арахамия, председатель фонда государственного имущества Рустем Умеров, министр обороны Алексей Резников, генпрокурор Андрей Костин, замминистра иностранных дел Николай Точинский и банкир Денис Киреев.
В российскую делегацию вошли помощник президента Владимир Мединский, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, замминистра иностранных дел Андрей Руденко и замминистра обороны Александр Фомин.
На встречах представители стран пытались найти точки соприкосновения для мирного урегулирования конфликта. Диалог происходил при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Спустя время переговоры были перенесены в столицу Турции.
Диалог российской и украинской сторон в Стамбуле
Переговоры делегаций начались 29 марта и продлились до апреля. В ходе диалога был сформулирован проект стамбульских соглашений. Их содержание было впоследствии опубликовано американской газетой The New York Times. О том, к чему пришли стороны, подробнее — в материале URA.RU.
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк тогда заявил о «позитивных подвижках», которые удалось достигнуть сторонам. С того момента дипломаты больше не обсуждали перемирие.
Конец диалога Украины и России
Осенью 2022 года Владимир Зеленский принял закон о невозможности проведения переговоров с Путиным. В Кремле тем временем продолжали подчеркивать, что Россия ни разу не отказывалась от дипломатического решения конфликта и не меняла своих условий.
Какую «альтернативу» переговорам Зеленский представил миру
После вышеназванных событий Владимир Зеленский обратился в Генеральную Ассамблею ООН с предварительно записанным видео. В нем он озвучил пять «необсуждаемых» условий для «формулы мира» на Украине.
Там он потребовал возмездия для России, восстановления безопасности и территориальной целостности для Украины. Также среди требований оказалась защита жизни «всеми доступными средствами, разрешенными уставом ООН» и гарантии безопасности от других стран.
«Формула мира», которую предложил Зеленский для урегулирования конфликта, имела одну цель — добиться капитуляции России при помощи Запада, отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
С тех пор, как украинский президент представил «формулу», он беседует только с западными союзниками и только о своих требованиях. Последняя крупная встреча прошла в Швейцарии 15–16 июня, на этот саммит были приглашены главы большинства государств — членов ООН или их правительств. Целью встречи была названа «выработка общего понимания пути к справедливому и прочному миру на Украине». Однако еще на этапе подготовки встречи стало ясно, что она пройдет впустую, поскольку вторую сторону конфликта — Россию — на нее не пригласили.
«Мы неоднократно давали свою оценку этому [переговорному] процессу, по сути — это разговоры ради разговоров. Это процесс, который не направлен и не может быть направлен на достижение конкретного результата по очевидной и простой причине: мы там не участвуем», — отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Какую позицию занял Зеленский сейчас
Зеленский в июле 2024 года допустил возможность переговоров с Россией из-за тяжелой ситуации на фронте и политической неопределенности в США. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на бывшего посла США на Украине Джона Хербста.
«Зеленский, возможно, пытался связаться с будущей администрацией кандидата в президенты США Дональда Трампа, подчеркивая, что он готов к переговорам (по конфликту на Украине — прим. URA.RU), если сделка будет справедливой», — сказал Хербст.
Бывший посол США в Киеве также считает, что изменение тона Зеленского относительно переговоров является реакцией на события, разворачивающиеся в США. Так, в понедельник Трамп объявил своим напарником на выборах Джей Ди Вэнса, американского политика, ярого противника оказания поддержки Украине.
Также кандидат в президенты США неоднократно обещал закончить украинский конфликт «за один день». Это вызывает беспокойство Киева, поскольку при таком сценарии Россия сохранит освобожденную в ходе СВО территорию, сообщает NYT.
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