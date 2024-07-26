Кремль объявил, какой будет реакция на изъятие у России первых 1,5 млрд евро

Москва не будет оперативно реагировать на передачу доходов от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины, о чем сегодня объявила Еврокомиссия. Это требует продуманных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Это не повод для оперативной реакции. Это повод для продуманных действий в ответ на подобные незаконные решения, которые реализуют со стороны Евросоюза. Эти действия будут, но они должны быть продуманны и полностью соответствовать нашим интересам. Подобные шаги не останутся без ответа», — заявил Песков.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что первые 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов переведены «на нужды обороны и восстановления Украины». Об этом она написала в X (ранее Twitter). Фон дер Ляйен также сообщила, что 90% всех экспроприированных доходов от активов РФ пойдут на закупки оружия.
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