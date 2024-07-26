Кремль объявил, какой будет реакция на изъятие у России первых 1,5 млрд евро

В Кремле готовят ответные меры на изъятие первых первых 1,5 млрд евро
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле готовят ответные меры на изъятие первых первых 1,5 млрд евро
В Кремле готовят ответные меры на изъятие первых первых 1,5 млрд евро Фото:

Москва не будет оперативно реагировать на передачу доходов от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины, о чем сегодня объявила Еврокомиссия. Это требует продуманных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Это не повод для оперативной реакции. Это повод для продуманных действий в ответ на подобные незаконные решения, которые реализуют со стороны Евросоюза. Эти действия будут, но они должны быть продуманны и полностью соответствовать нашим интересам. Подобные шаги не останутся без ответа», — заявил Песков.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что первые 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов переведены «на нужды обороны и восстановления Украины». Об этом она написала в X (ранее Twitter). Фон дер Ляйен также сообщила, что 90% всех экспроприированных доходов от активов РФ пойдут на закупки оружия.

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Москва не будет оперативно реагировать на передачу доходов от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины, о чем сегодня объявила Еврокомиссия. Это требует продуманных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Это не повод для оперативной реакции. Это повод для продуманных действий в ответ на подобные незаконные решения, которые реализуют со стороны Евросоюза. Эти действия будут, но они должны быть продуманны и полностью соответствовать нашим интересам. Подобные шаги не останутся без ответа», — заявил Песков. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что первые 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов переведены «на нужды обороны и восстановления Украины». Об этом она написала в X (ранее Twitter). Фон дер Ляйен также сообщила, что 90% всех экспроприированных доходов от активов РФ пойдут на закупки оружия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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