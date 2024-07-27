«Утвердили в „Слово пацана“»: как актер из Первоуральска пробился на большой экран

Свердловчанин Илья Варанкин снялся с Антоном Лапенко в фильме «Тополиный пух»

28 июля 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

Илья Варанкин уверен, что в актерстве столько положительных моментов, что они перекрывают все плохое Фото предоставлено телеканалом ТНТ Уже 1 августа в кинотеатрах выходит лирическая комедия «Тополиный пух» с Антоном Лапенко и Аглаей Тарасовой. В этой же картине участвовал актер из Первоуральска Илья Варанкин. Артист учился в театральном институте в Екатеринбурге, а после переехал в Москву, где снимался в сериалах «Домашний арест» и «Ольга». URA.RU пообщалось с Ильей о предстоящей премьере и в целом пути на большой экран. Кстати, выяснилось, что Варанкин должен был исполнить одну из ролей в нашумевшем «Слове пацана». — Скоро зрители увидят фильм о том, как люди устают от рутины и ищут приключения, чтобы скрасить жизнь. Расскажите немного о своем герое в «Тополином пухе» — какой он и похожи ли вы на него? — Мой персонаж, человек в костюме зебры, как и многие, а может, как и все в этом фильме, устал от ежедневной рутины, летнего зноя и того, что в жизни приходится делать то, что надоело. А тут подворачивается шанс плюнуть на все и оторваться. Наверное, я чем-то похож на своего героя, ведь каждый человек от чего-то устал. У Ильи остались приятные впечатления от работы с Лапенко (внизу второй слева) Фото предоставлено телеканалом ТНТ — Работали на площадке вместе с Антоном Лапенко? Какие впечатления остались? — Конечно, у нас были общие сцены. Антон — классный партнер! С ним легко работать. Помимо работы в кадре с ним есть о чем поговорить и над чем посмеяться, а это важно в людях. — Почти у каждого актера на съемочной площадке бывают сложности. Что можете припомнить вы? — Главные сложности были связаны с перелетами и с логистикой, так как я работаю в репертуарном театре и порой приходилось сразу после спектакля в Ярославле прыгать в поезд, добираться до Москвы и лететь в Таганрог. А после съемок — возвращаться на сцену родного театра. И так не один раз. Еще одна сложность — это погодные условия в Таганроге. Часть фильма снимали осенью, днем была невыносимая жара, а во время ночных смен все мерзли. К счастью, у меня был теплый костюм зебры. Днем надо мной все смеялись, а вот ночью завидовали, потому что мне было тепло. — Вы уже снимались в картинах Петра Буслова, Игоря Волошина, Артема Лемперта и Кирилла Клепалова. С кем из режиссеров вам еще бы хотелось поработать? — Вопрос сложный. Главное, чтобы он был профессионалом. Мне очень нравится работать с Алексеем Нужным, Артемом Лемпертом, Кириллом Кузиным. Попробую назвать Жору Крыжовникова, я мог бы поработать с ним в сериале «Слово пацана», меня туда утвердили, но некоторые обстоятельства не сошлись. В юности актер занимался фигурным катанием, поэтому Первоуральский ледовый дворец считает родным домом Фото предоставлено телеканалом ТНТ — Вы окончили Екатеринбургский театральный институт в 2009 году, а после стали актером Российского театра драмы имени Волкова. Почему решили переехать, а не продолжили карьеру в Екатеринбурге? — Еще студентом я приехал на фестиваль «Будущее театральной России» в Ярославль, там мы играли два спектакля на сцене Первого русского театра имени Федора Волкова. Это не просто фестиваль, это театральная биржа для выпускников театральных вузов. У меня было много предложений поехать в разные города, одно из них — остаться в Ярославле. В то время директором театра был Борис Мездрич, а художественным руководителем — Сергей Пускепалис. Именно их предложение заинтересовало больше остальных. И вот уже 15 лет я актер театра Волкова. — Почему, на ваш взгляд, многие актеры после выпуска не могут найти работу? — Мне кажется это ошибка и студентов, и мастеров, которые набирают и обучают. Очень многие выпускаются не подготовленными. Тех выпускников, кто обучен, чаще всего сразу забирают в театры страны. Еще один момент, что все хотят сразу попасть в лучшие театры, а если их не взяли, то заканчивают с профессией. Но очень часто бывает и так, что в маленьком провинциальном театре, вырастает большой артист. — Как вы выбираете роли в кино? Что нужно для того, чтобы вы сказали: «Да, я хочу здесь сниматься»? — Пока я стараюсь сниматься во всем, что предложили. Только если это не чернуха какая-то. Актер играет не только в кино, но и служит в театре драмы имени Федора Волкова Фото предоставлено телеканалом ТНТ — Как-то Леонид Ярмольник сказал, что артистам приходится часто многим жертвовать, идти против своих принципов и соглашаться на работу только ради денег. Согласны с этим? — Наверное, я соглашусь с этим высказыванием. Действительно, порой нам приходится работать в спектаклях, которые не очень нравятся. Как известно, в театре много не заработать, поэтому приходится брать работу «на стороне». И этот шаг тоже про преодоление себя и своих принципов. — Общалась недавно с одним режиссером, который сказал, что актерская профессия — это постоянное испытание: «То денег нет, то медные трубы горят, то надо, чтобы крыша не съехала, когда слава обрушилась». Насколько это правда? — Это 100%, так и есть! Самое удивительное, что даже актерский успех — это тоже испытание, которое, увы, не все проходят. Про неудачи и финансовые проблемы я вообще молчу. Но это только сложная сторона работы. В нашей профессии столько положительных моментов, что они перекрывают все плохое. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уже 1 августа в кинотеатрах выходит лирическая комедия «Тополиный пух» с Антоном Лапенко и Аглаей Тарасовой. В этой же картине участвовал актер из Первоуральска Илья Варанкин. Артист учился в театральном институте в Екатеринбурге, а после переехал в Москву, где снимался в сериалах «Домашний арест» и «Ольга». URA.RU пообщалось с Ильей о предстоящей премьере и в целом пути на большой экран. Кстати, выяснилось, что Варанкин должен был исполнить одну из ролей в нашумевшем «Слове пацана». — Скоро зрители увидят фильм о том, как люди устают от рутины и ищут приключения, чтобы скрасить жизнь. Расскажите немного о своем герое в «Тополином пухе» — какой он и похожи ли вы на него? — Мой персонаж, человек в костюме зебры, как и многие, а может, как и все в этом фильме, устал от ежедневной рутины, летнего зноя и того, что в жизни приходится делать то, что надоело. А тут подворачивается шанс плюнуть на все и оторваться. Наверное, я чем-то похож на своего героя, ведь каждый человек от чего-то устал. — Работали на площадке вместе с Антоном Лапенко? Какие впечатления остались? — Конечно, у нас были общие сцены. Антон — классный партнер! С ним легко работать. Помимо работы в кадре с ним есть о чем поговорить и над чем посмеяться, а это важно в людях. — Почти у каждого актера на съемочной площадке бывают сложности. Что можете припомнить вы? — Главные сложности были связаны с перелетами и с логистикой, так как я работаю в репертуарном театре и порой приходилось сразу после спектакля в Ярославле прыгать в поезд, добираться до Москвы и лететь в Таганрог. А после съемок — возвращаться на сцену родного театра. И так не один раз. Еще одна сложность — это погодные условия в Таганроге. Часть фильма снимали осенью, днем была невыносимая жара, а во время ночных смен все мерзли. К счастью, у меня был теплый костюм зебры. Днем надо мной все смеялись, а вот ночью завидовали, потому что мне было тепло. — Вы уже снимались в картинах Петра Буслова, Игоря Волошина, Артема Лемперта и Кирилла Клепалова. С кем из режиссеров вам еще бы хотелось поработать? — Вопрос сложный. Главное, чтобы он был профессионалом. Мне очень нравится работать с Алексеем Нужным, Артемом Лемпертом, Кириллом Кузиным. Попробую назвать Жору Крыжовникова, я мог бы поработать с ним в сериале «Слово пацана», меня туда утвердили, но некоторые обстоятельства не сошлись. — Вы окончили Екатеринбургский театральный институт в 2009 году, а после стали актером Российского театра драмы имени Волкова. Почему решили переехать, а не продолжили карьеру в Екатеринбурге? — Еще студентом я приехал на фестиваль «Будущее театральной России» в Ярославль, там мы играли два спектакля на сцене Первого русского театра имени Федора Волкова. Это не просто фестиваль, это театральная биржа для выпускников театральных вузов. У меня было много предложений поехать в разные города, одно из них — остаться в Ярославле. В то время директором театра был Борис Мездрич, а художественным руководителем — Сергей Пускепалис. Именно их предложение заинтересовало больше остальных. И вот уже 15 лет я актер театра Волкова. — Почему, на ваш взгляд, многие актеры после выпуска не могут найти работу? — Мне кажется это ошибка и студентов, и мастеров, которые набирают и обучают. Очень многие выпускаются не подготовленными. Тех выпускников, кто обучен, чаще всего сразу забирают в театры страны. Еще один момент, что все хотят сразу попасть в лучшие театры, а если их не взяли, то заканчивают с профессией. Но очень часто бывает и так, что в маленьком провинциальном театре, вырастает большой артист. — Как вы выбираете роли в кино? Что нужно для того, чтобы вы сказали: «Да, я хочу здесь сниматься»? — Пока я стараюсь сниматься во всем, что предложили. Только если это не чернуха какая-то. — Как-то Леонид Ярмольник сказал, что артистам приходится часто многим жертвовать, идти против своих принципов и соглашаться на работу только ради денег. Согласны с этим? — Наверное, я соглашусь с этим высказыванием. Действительно, порой нам приходится работать в спектаклях, которые не очень нравятся. Как известно, в театре много не заработать, поэтому приходится брать работу «на стороне». И этот шаг тоже про преодоление себя и своих принципов. — Общалась недавно с одним режиссером, который сказал, что актерская профессия — это постоянное испытание: «То денег нет, то медные трубы горят, то надо, чтобы крыша не съехала, когда слава обрушилась». Насколько это правда? — Это 100%, так и есть! Самое удивительное, что даже актерский успех — это тоже испытание, которое, увы, не все проходят. Про неудачи и финансовые проблемы я вообще молчу. Но это только сложная сторона работы. В нашей профессии столько положительных моментов, что они перекрывают все плохое.