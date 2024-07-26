Идеологи свердловской власти презентовали книгу с провокационным названием. Фото

В Екатеринбурге презентовали книгу «Критика государственной идеологии»

26 июля 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

Для Анатолия Гайды и Вадима Дубичева это первый большой совместный труд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Советник свердловского губернатора Анатолий Гайда и замруководителя аппарата главы региона Вадим Дубичев презентовали книгу «Критика государственной власти», тезисы которой активно обсуждали вместе с учеными и представителями власти с прошлого года. В ней, в частности, они предлагают переписать российскую конституцию. На презентации побывал корреспондент URA.RU. «Мы решили подвести некий итог нашим дискуссиям. Уже сейчас в адрес книги есть критика названия, но критикуют те, кто не читал. Дело в том, что мы не первые придумали термин „критика“ (вспомнить хотя бы Канта), поэтому это не в буквальном смысле критика. Это анализ, но он может быть нормальным только критическим, иначе это апологетика. Второй момент — у нас в конституции прописано, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Поэтому как можно критиковать то, чего нет? Но мы пытались доказать, что государственная идеология все-таки существует, она заложена в нормах конституции. И эту идеологии мы пытаемся отчасти подвергнуть критическому анализу, потому что-то, что заложено в конституции, не все устраивает», — выступил со вступительным словом Гайда. Новость по теме Идеологи свердловской власти предложили изменить Конституцию РФ Вадим Дубичев добавил, что в их понимании слово «идеология» — это элемент мышления человека, связанный с преобразованием общества. «Не может быть государства как формы общественных отношений без разрешения вопросов идеологического характера. Идеология формирует государство, идеология формирует конституцию», — добавил он. Пока книгу ждали из издательства, Дубичев и Гайда написали продолжение — «Идеология — это власть идей». Там они вспоминают, как идеология возникала, как менялось отношение власти, политики к пониманию роли государства. Авторы проанализировали действия первого президента РФ Бориса Ельцина и его позицию. «Хотя более либерального окружения, чем у него, не было, но именно он объявил конкурс на описание национальной идеи. А потом, когда определял ближайшие задачи, ставил развитие государства на первое место. А это далеко не либеральная идея. Далее мы проследили, как ее развивал уже Путин», — добавил Гайда. Также в книге будут практические предложения, как можно переписать конкретные главы конституции. Книгу «Критика государственной власти» можно найти как в магазинах, так и на маркет-плейсах. Ее объем — 260 страниц. Вышла она ограниченным тиражом. После презентации книги авторы провели автограф-сессию. Получить подписанные экземпляр пришли политологи, студенты, ученые. Книгу также раздали свердловским чиновникам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Советник свердловского губернатора Анатолий Гайда и замруководителя аппарата главы региона Вадим Дубичев презентовали книгу «Критика государственной власти», тезисы которой активно обсуждали вместе с учеными и представителями власти с прошлого года. В ней, в частности, они предлагают переписать российскую конституцию. На презентации побывал корреспондент URA.RU. «Мы решили подвести некий итог нашим дискуссиям. Уже сейчас в адрес книги есть критика названия, но критикуют те, кто не читал. Дело в том, что мы не первые придумали термин „критика“ (вспомнить хотя бы Канта), поэтому это не в буквальном смысле критика. Это анализ, но он может быть нормальным только критическим, иначе это апологетика. Второй момент — у нас в конституции прописано, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Поэтому как можно критиковать то, чего нет? Но мы пытались доказать, что государственная идеология все-таки существует, она заложена в нормах конституции. И эту идеологии мы пытаемся отчасти подвергнуть критическому анализу, потому что-то, что заложено в конституции, не все устраивает», — выступил со вступительным словом Гайда. Вадим Дубичев добавил, что в их понимании слово «идеология» — это элемент мышления человека, связанный с преобразованием общества. «Не может быть государства как формы общественных отношений без разрешения вопросов идеологического характера. Идеология формирует государство, идеология формирует конституцию», — добавил он. Пока книгу ждали из издательства, Дубичев и Гайда написали продолжение — «Идеология — это власть идей». Там они вспоминают, как идеология возникала, как менялось отношение власти, политики к пониманию роли государства. Авторы проанализировали действия первого президента РФ Бориса Ельцина и его позицию. «Хотя более либерального окружения, чем у него, не было, но именно он объявил конкурс на описание национальной идеи. А потом, когда определял ближайшие задачи, ставил развитие государства на первое место. А это далеко не либеральная идея. Далее мы проследили, как ее развивал уже Путин», — добавил Гайда. Также в книге будут практические предложения, как можно переписать конкретные главы конституции. Книгу «Критика государственной власти» можно найти как в магазинах, так и на маркет-плейсах. Ее объем — 260 страниц. Вышла она ограниченным тиражом. После презентации книги авторы провели автограф-сессию. Получить подписанные экземпляр пришли политологи, студенты, ученые. Книгу также раздали свердловским чиновникам.