Дождь превратил Челябинск в Венецию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Ленинский район Челябинска 26 июля ушел под воду. Пройти по залитым дождем улицам пешком у многих не получается, транспорт застревает в лужах, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Воды на проезжей части по щиколотку. А местами еще выше. Машины с трудом проезжают затопленные участки. Некоторые из них теряют в лужах госномера. Экстренные службы откачивают воду», — сообщает корреспондент.

В машине у одного из участников дорожного движения, предположительно, произошел гидроудар. Мужчина по имени Вадим был вынужден толкать транспортное средство.

В настоящее время в прокуратуре области организована «горячая линия». Жители могут связаться с надзорным ведомством по вопросу подтопления жилого сектора, причинением в этой связи ущерба имуществу граждан.

Дожди идут в Челябинской области уже несколько дней. Сообщается, что непогода задержится в регионе. После стихия уйдет в Свердловскую область. URA.RU ведет прямую трансляцию о последствиях стихии.

Проезд для транспорта затруднен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские водители улыбаются даже в такой ситуации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Специалисты отказчивают воду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители находят в лужах автомобильные номера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU