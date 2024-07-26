Ленинский район Челябинска ушел под воду. Фото, видео

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Штаб и ПВР в Ленинском районе. Челябинск
Дождь превратил Челябинск в Венецию Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Ленинский район Челябинска 26 июля ушел под воду. Пройти по залитым дождем улицам пешком у многих не получается, транспорт застревает в лужах, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Воды на проезжей части по щиколотку. А местами еще выше. Машины с трудом проезжают затопленные участки. Некоторые из них теряют в лужах госномера. Экстренные службы откачивают воду», — сообщает корреспондент.

В машине у одного из участников дорожного движения, предположительно, произошел гидроудар. Мужчина по имени Вадим был вынужден толкать транспортное средство.

В настоящее время в прокуратуре области организована «горячая линия». Жители могут связаться с надзорным ведомством по вопросу подтопления жилого сектора, причинением в этой связи ущерба имуществу граждан.

Дожди идут в Челябинской области уже несколько дней. Сообщается, что непогода задержится в регионе. После стихия уйдет в Свердловскую область. URA.RU ведет прямую трансляцию о последствиях стихии.

Штаб. Челябинск
Проезд для транспорта затруднен
Фото:
Штаб. Челябинск
Челябинские водители улыбаются даже в такой ситуации
Фото:
Штаб. Челябинск
Специалисты отказчивают воду
Фото:
Штаб. Челябинск
Жители находят в лужах автомобильные номера
Фото:

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Ленинский район Челябинска 26 июля ушел под воду. Пройти по залитым дождем улицам пешком у многих не получается, транспорт застревает в лужах, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Воды на проезжей части по щиколотку. А местами еще выше. Машины с трудом проезжают затопленные участки. Некоторые из них теряют в лужах госномера. Экстренные службы откачивают воду», — сообщает корреспондент. В машине у одного из участников дорожного движения, предположительно, произошел гидроудар. Мужчина по имени Вадим был вынужден толкать транспортное средство. В настоящее время в прокуратуре области организована «горячая линия». Жители могут связаться с надзорным ведомством по вопросу подтопления жилого сектора, причинением в этой связи ущерба имуществу граждан. Дожди идут в Челябинской области уже несколько дней. Сообщается, что непогода задержится в регионе. После стихия уйдет в Свердловскую область. URA.RU ведет прямую трансляцию о последствиях стихии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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