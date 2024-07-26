Песков: Трамп ничем не отличается для России от других президентов США

26 июля 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что Дональд Трамп не отличается для России от других президентов Штатов Фото: Георгий Бергал © URA.RU Кандидат на пост главы США Дональд Трамп ничем не отличается для России от других президентов Штатов. Он представитель политэлиты, который страдает русофобией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Упомянутый вами кандидат в президенты США [Дональд Трамп] является представителем политэлиты, который страдает тотальной русофобией. В бытность президентства Трампа было введено огромное количество санкций в отношении нашей станы. В этом плане он мало отличается для нас от остальных», — сказал Песков в ответ на вопрос о допуске сценария программы ленд-лиза. Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах может предложить Украине программу ленд-лиза на 500 млрд долларов, сообщают «Известия». Цель программы — рост поставок оружия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат на пост главы США Дональд Трамп ничем не отличается для России от других президентов Штатов. Он представитель политэлиты, который страдает русофобией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Упомянутый вами кандидат в президенты США [Дональд Трамп] является представителем политэлиты, который страдает тотальной русофобией. В бытность президентства Трампа было введено огромное количество санкций в отношении нашей станы. В этом плане он мало отличается для нас от остальных», — сказал Песков в ответ на вопрос о допуске сценария программы ленд-лиза. Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах может предложить Украине программу ленд-лиза на 500 млрд долларов, сообщают «Известия». Цель программы — рост поставок оружия.