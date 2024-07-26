Песков: Трамп ничем не отличается для России от других президентов США

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что Дональд Трамп не отличается для России от других президентов Штатов Фото:

Кандидат на пост главы США Дональд Трамп ничем не отличается для России от других президентов Штатов. Он представитель политэлиты, который страдает русофобией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Упомянутый вами кандидат в президенты США [Дональд Трамп] является представителем политэлиты, который страдает тотальной русофобией. В бытность президентства Трампа было введено огромное количество санкций в отношении нашей станы. В этом плане он мало отличается для нас от остальных», — сказал Песков в ответ на вопрос о допуске сценария программы ленд-лиза.

Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах может предложить Украине программу ленд-лиза на 500 млрд долларов, сообщают «Известия». Цель программы — рост поставок оружия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кандидат на пост главы США Дональд Трамп ничем не отличается для России от других президентов Штатов. Он представитель политэлиты, который страдает русофобией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Упомянутый вами кандидат в президенты США [Дональд Трамп] является представителем политэлиты, который страдает тотальной русофобией. В бытность президентства Трампа было введено огромное количество санкций в отношении нашей станы. В этом плане он мало отличается для нас от остальных», — сказал Песков в ответ на вопрос о допуске сценария программы ленд-лиза. Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах может предложить Украине программу ленд-лиза на 500 млрд долларов, сообщают «Известия». Цель программы — рост поставок оружия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...