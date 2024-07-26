Песков: Трамп ничем не отличается для России от других президентов США

Кандидат на пост главы США Дональд Трамп ничем не отличается для России от других президентов Штатов. Он представитель политэлиты, который страдает русофобией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Упомянутый вами кандидат в президенты США [Дональд Трамп] является представителем политэлиты, который страдает тотальной русофобией. В бытность президентства Трампа было введено огромное количество санкций в отношении нашей станы. В этом плане он мало отличается для нас от остальных», — сказал Песков в ответ на вопрос о допуске сценария программы ленд-лиза.
Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах может предложить Украине программу ленд-лиза на 500 млрд долларов, сообщают «Известия». Цель программы — рост поставок оружия.
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