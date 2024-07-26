Песков назвал семью ценностью номер один

Основной ценностью для пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова является семья. Об этом он заявил на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.
«Семья — это номер один моя ценность», — сказал Песков. Его слова передает ТАСС. Пресс-секретарь также акцентировал внимание на том, что из семей складывается Родина и поделился своим видением идеальной работы: необходимо трудиться так, чтобы это было на благо Родины, и при этом обеспечивать достойный уровень жизни для семьи.
Кроме того, Песков упомянул о важности общечеловеческих ценностей, которые присущи всемирным религиям, таким как христианство и ислам. По его словам, эти ценности являются стандартным набором для каждого человека.
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