Песков назвал семью ценностью номер один

26 июля 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Для Дмитрия Пескова главной ценностью является семья Фото: Владимир Андреев © URA.RU Основной ценностью для пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова является семья. Об этом он заявил на встрече с участниками Фестиваля новых медиа. «Семья — это номер один моя ценность», — сказал Песков. Его слова передает ТАСС. Пресс-секретарь также акцентировал внимание на том, что из семей складывается Родина и поделился своим видением идеальной работы: необходимо трудиться так, чтобы это было на благо Родины, и при этом обеспечивать достойный уровень жизни для семьи. Кроме того, Песков упомянул о важности общечеловеческих ценностей, которые присущи всемирным религиям, таким как христианство и ислам. По его словам, эти ценности являются стандартным набором для каждого человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основной ценностью для пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова является семья. Об этом он заявил на встрече с участниками Фестиваля новых медиа. «Семья — это номер один моя ценность», — сказал Песков. Его слова передает ТАСС. Пресс-секретарь также акцентировал внимание на том, что из семей складывается Родина и поделился своим видением идеальной работы: необходимо трудиться так, чтобы это было на благо Родины, и при этом обеспечивать достойный уровень жизни для семьи. Кроме того, Песков упомянул о важности общечеловеческих ценностей, которые присущи всемирным религиям, таким как христианство и ислам. По его словам, эти ценности являются стандартным набором для каждого человека.