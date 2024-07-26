Арестован экс-замминистра обороны Булгаков: как строилась карьера генерала

Сотрудники ФСБ задержали экс-заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова. Он является фигурантом дела о коррупции. На данный момент в отношении него проводятся следственные мероприятия, а сам мужчина находится под стражей в СИЗО. Биография и карьера Булгакова — в материале URA.RU.
Юность Дмитрия Булгакова
Дмитрий Булгаков родился 20 октября 1954 года в селе Верхнее Гурово Курской области. Его военное образование началось в Вольском высшем военном училище тыла, которое он окончил в 1976 году. Далее последовало обучение в Военной академии тыла и транспорта в 1984 году.
Карьера Булгакова
Булгаков проходил службу на различных административных и руководящих должностях, начиная с продовольственного склада I разряда, позже он занимал посты заместителя командира по тылу на уровне полка, бригады и дивизии, а также должность заместителя начальника тыла Забайкальского военного округа. После окончания Военной академии Генерального штаба ВС РФ в 1996 году Дмитрий Булгаков стал начальником штаба тыла — первым заместителем начальника тыла Московского военного округа.
С 1997 года Булгаков занимал должность начальника штаба тыла — первого заместителя начальника тыла ВС РФ. В период с 2008 по 2010 год он исполнял обязанности начальника тыла ВС РФ — заместителя министра обороны страны. Позже указом президента РФ от 27 июля 2010 года мужчина был назначен заместителем министра обороны России. Однако 24 сентября 2022 года он был освобожден от должности, потому что перешел на другую работу.
С 2015 по 2019 годы Булгаков курировал строительство железнодорожной линии в обход Украины и руководил оперативной группировкой Минобороны по тушению лесных пожаров.
Награды
Булгаков удостоен звания Героя РФ, заслуженного военного специалиста, а также множества орденов. Среди них ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, «За военные заслуги», Александра Невского, Почета, а также «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени.
Коме того, Дмитрий Булгаков является доктором экономических наук, профессором, автором свыше 70 научных работ и лауреатом премий. Среди них: премии Академии Военных наук Российской Федерации: имени А.В. Суворова, имени А.В. Хрулева, имени А.А. Свечина, а также государственная премия имени Г.К. Жукова. На данный момент мужчина является членом Академии Военных наук и членом-корреспондентом Академии Гуманитарных наук.
Дмитрия Булгакова задержали 26 июля. Он проходит фигурантом по делу о коррупции. По данным telegram-канала Baza, Булгаков задекларировал две квартиры в Москве, общая площадь которых — 182 квадратных метра. Также он владеет несколькими земельным участками в Московской области. Еще один земельный участок записан на его жену.
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