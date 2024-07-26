Депутат Завальный из ХМАО вернется в комитет Госдумы, который возглавлял, в новом статусе

Депутат Государственной Думы РФ от ХМАО — Югры Павел Завальный станет первым заместителем председателя комитета по энергетике. Проект постановления внесен на рассмотрение в Госдуму.
«Комиссия Государственной Думы по Регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы вносит на рассмотрение Совета Государственной Думы проект постановления Государственной Думы „О первом заместителе председателя Комитета Государственной Думы по энергетике и внесении изменения в пункт 2 постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации ‚Об избрании председателей комитетов Государственной Думы, первых заместителей и заместителей председателей комитетов Государственной Думы‘ (о депутате Государственной Думы П.Н. Завальном) и материалы к нему для включения в проект порядка работы заседания Государственной Думы 30 июля 2024 года. Проект постановления Государственной Думы прошел правовую экспертизу и рассмотрен Комиссией“, — указано в документе.
Завальный станет пятым первым заместителем главы комитета. В беседе с URA.RU он уточнял, что планирует сосредоточиться на атомной и газовой промышленности, международных отношениях и безопасности ТЭК.
Ранее URA.RU писало, что Завальный готовил преемника на пост главы комитета перед отставкой. Однако системное решение сыграло в пользу экс-министра по энергетике Николая Шульгинова.
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