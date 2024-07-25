Депутат Завальный из ХМАО готовил преемника на пост главы комитета Госдумы

Депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный готовил себе преемника, и его отставка с поста главы комитета по энергетике сама по себе не стала внезапной, но ротация ожидалась только осенью. По данным источников URA.RU в югорском политбомонде, сменить Завального на этом посту по первоначальному плану мог бы кемеровский депутат Дмитрий Исламов, его первый зам.
«Говорят, что Завальный лоббировал Исламова на пост главы комитета. Однако системное решение в итоге сложилось в пользу экс-кабмина, а ротацию внезапно ускорили. Есть мнение, что это было сделано для того, чтобы бывшие министры шли на выборы с четкой сложившейся программой. Но это только поверхностный взгляд», — отмечает инсайдер.
Завальный планирует продолжить работу в комитете, сосредоточившись на профильных отраслях — атомной, газовой, вопросах безопасности в ТЭК, международной деятельности и ряде других. В беседе с URA.RU он отметил, что не намерен отказываться от мандата. Однако вопрос перехода на должность замглавы комитета остается открытым, такие кадровые решения отложены на осень. «Я и сам планировал после окончания сессии на комитет не номинироваться, и руководство об этом знало. Что же касается сменщиков, то я всегда на всех постах готовлю даже не одного, а нескольких заместителей, которые могут в случае необходимости заменить меня без ущерба для команды», — уточнил парламентарий.
Ранее URA.RU писало о том, что Госдума поддержала ротацию глав комитета по энергетике и спорту. Предполагается, что Завального сменит экс-министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
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