В зоне СВО погиб 40-летний военнослужащий из Пермского края Руслан Хасанов

Прощание с бойцом пройдет 27 июля
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Во время проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб 40-летний военнослужащий из Пермского края Руслан Хасанов. Об этом сообщила мэрия Кудымкарского округа.
«Разделяем с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты. 14 июля 2024 года при выполнении боевых задач, воюя за свободу и независимость нашей Родины, погиб Руслан Хасанов», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».
Прикамский боец родился 9 апреля 1984 года в Березниках. Хасанов отправился на фронт, заключив контракт с Минобороны РФ.
Прощание с военнослужащим состоится в селе Егва 27 июля в 12:00 у памятника погибшим воинам ВОВ
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