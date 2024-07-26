В зоне СВО погиб 40-летний военнослужащий из Пермского края Руслан Хасанов

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Прощание с бойцом пройдет 27 июля
Прощание с бойцом пройдет 27 июля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб 40-летний военнослужащий из Пермского края Руслан Хасанов. Об этом сообщила мэрия Кудымкарского округа.

«Разделяем с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты. 14 июля 2024 года при выполнении боевых задач, воюя за свободу и независимость нашей Родины, погиб Руслан Хасанов», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Прикамский боец родился 9 апреля 1984 года в Березниках. Хасанов отправился на фронт, заключив контракт с Минобороны РФ.

Прощание с военнослужащим состоится в селе Егва 27 июля в 12:00 у памятника погибшим воинам ВОВ
Прощание с военнослужащим состоится в селе Егва 27 июля в 12:00 у памятника погибшим воинам ВОВ
Фото:

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Во время проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб 40-летний военнослужащий из Пермского края Руслан Хасанов. Об этом сообщила мэрия Кудымкарского округа. «Разделяем с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты. 14 июля 2024 года при выполнении боевых задач, воюя за свободу и независимость нашей Родины, погиб Руслан Хасанов», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Прикамский боец родился 9 апреля 1984 года в Березниках. Хасанов отправился на фронт, заключив контракт с Минобороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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