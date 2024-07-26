26 июля 2024

Зеленский раскрыл, какое направление в ДНР самое сложное для ВСУ

Зеленский назвал покровское направление в ДНР самым сложным для ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский подчеркнул необходимость усиления позиций на покровском направлении Фото:
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Покровское направление признано самым сложным для Вооруженных сил Украины (ВСУ), как заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«И с министром, и с военным командованием мы подробно разбираем ситуацию на сложных направлениях, прежде всего, это покровское направление», — отметил Зеленский в своем видеообращении в telegram-канале. Президент Украины подчеркнул необходимость усиления позиций на данном направлении и дважды в день заслушивал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Оперативные сводки Генштаба ВСУ также указывают на высокую напряженность ситуации на покровском направлении.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что ситуация на покровском направлении в зоне СВО остается сложной для украинской армии. Он сообщил о необходимости усилить направление дополнительными боеприпасами и огневыми средствами.

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Покровское направление признано самым сложным для Вооруженных сил Украины (ВСУ), как заявил президент Украины Владимир Зеленский. «И с министром, и с военным командованием мы подробно разбираем ситуацию на сложных направлениях, прежде всего, это покровское направление», — отметил Зеленский в своем видеообращении в telegram-канале. Президент Украины подчеркнул необходимость усиления позиций на данном направлении и дважды в день заслушивал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Оперативные сводки Генштаба ВСУ также указывают на высокую напряженность ситуации на покровском направлении. Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что ситуация на покровском направлении в зоне СВО остается сложной для украинской армии. Он сообщил о необходимости усилить направление дополнительными боеприпасами и огневыми средствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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