26 июля 2024

МЧС: из-за прорыва дамбы в Карабаше эвакуировано 163 человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Местных жителей эвакуируют в ПВР
Местных жителей эвакуируют в ПВР Фото:
новость из сюжета
Под Карабашем прорвало дамбу

163 жителя поселка Карабаша Челябинской области эвакуированы из-за прорыва дамбы на Киолимском водохранилище. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Эвакуированы 163 человека, в том числе 21 ребенок. Спасатели эвакуируют жителей поселков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево. Людей перевозят в пункты временного размещения», — сообщает пресс-служба МЧС в официальном telegram-канале. 

Уровень реки Большой Киалим поднялся на семь сантиметров. Волна дошла до поселка Мухаметово. На месте работают более 100 специалистов и 24 единицы техники. В Карабаше действует режим ЧС.

В Челябинской области после масштабных ливней произошел прорыв дамбы на Киалимском водохранилище в Карабашском городском округе. В зоне подтопления оказались 200 человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о ситуации.

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163 жителя поселка Карабаша Челябинской области эвакуированы из-за прорыва дамбы на Киолимском водохранилище. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. «Эвакуированы 163 человека, в том числе 21 ребенок. Спасатели эвакуируют жителей поселков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево. Людей перевозят в пункты временного размещения», — сообщает пресс-служба МЧС в официальном telegram-канале.  Уровень реки Большой Киалим поднялся на семь сантиметров. Волна дошла до поселка Мухаметово. На месте работают более 100 специалистов и 24 единицы техники. В Карабаше действует режим ЧС. В Челябинской области после масштабных ливней произошел прорыв дамбы на Киалимском водохранилище в Карабашском городском округе. В зоне подтопления оказались 200 человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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