МЧС: из-за прорыва дамбы в Карабаше эвакуировано 163 человека

163 жителя поселка Карабаша Челябинской области эвакуированы из-за прорыва дамбы на Киолимском водохранилище. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«Эвакуированы 163 человека, в том числе 21 ребенок. Спасатели эвакуируют жителей поселков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево. Людей перевозят в пункты временного размещения», — сообщает пресс-служба МЧС в официальном telegram-канале.
Уровень реки Большой Киалим поднялся на семь сантиметров. Волна дошла до поселка Мухаметово. На месте работают более 100 специалистов и 24 единицы техники. В Карабаше действует режим ЧС.
В Челябинской области после масштабных ливней произошел прорыв дамбы на Киалимском водохранилище в Карабашском городском округе. В зоне подтопления оказались 200 человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о ситуации.
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