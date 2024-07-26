Олимпийский флаг на открытии Игр повесили вверх ногами. Видео

27 июля 2024 в 03:14 Размер текста - 17 +

Церемония открытия прошла на реке Сене Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Париже во время церемонии открытия Олимпийских игр произошел курьезный момент: олимпийский флаг был поднят вверх ногами. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Церемония открытия Игр, проходившая в пятницу, запомнится не только торжественными моментами, но и небольшим недочетом. Как сообщается, таинственная фигура вынесла флаг к сцене, выполненной в форме Эйфелевой башни, однако при водружении на флагшток олимпийский символ был развернут неправильно. Олимпийские игры в Париже объявили открытыми. Церемония открытия прошла на реке Сене. Там же прошел парад спортсменов. Это первый случай, когда Игры начались не стадионе. Олимпийские игры завершатся 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в нейтральном статусе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Париже во время церемонии открытия Олимпийских игр произошел курьезный момент: олимпийский флаг был поднят вверх ногами. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Церемония открытия Игр, проходившая в пятницу, запомнится не только торжественными моментами, но и небольшим недочетом. Как сообщается, таинственная фигура вынесла флаг к сцене, выполненной в форме Эйфелевой башни, однако при водружении на флагшток олимпийский символ был развернут неправильно. Олимпийские игры в Париже объявили открытыми. Церемония открытия прошла на реке Сене. Там же прошел парад спортсменов. Это первый случай, когда Игры начались не стадионе. Олимпийские игры завершатся 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в нейтральном статусе.