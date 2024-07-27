В Госдуме рассказали, какие пособия вырастут в 2025 году

Депутат Стенякина: в 2025 значительно увеличатся пособия по уходу за ребенком

27 июля 2024 в 06:20 Размер текста - 17 +

В 2025 году повысят суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до 1,5 лет Фото: Сергей Русанов © URA.RU Максимальные размеры пособий по беременности и уходу за ребенком до 1,5 лет в России в 2025 году значительно увеличатся. Об этом сообщила член комитета Государственной Думы по труду Екатерина Стенякина. «Будут повышены предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до 1,5 лет — до 794,4 тысячи и 68,9 тысячи рублей соответственно», — сообщила Стенякина РИА Новости. Она также отметила, что максимальный размер выплат по больничному за один день будет увеличен более чем в два раза. По словам Стенякиной, в 2025 году произойдет индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, а также страховых пенсий и фиксированных выплат к ним. Дополнительно увеличатся пособия для Героев России и Героев Труда, ветеранов и других категорий граждан. В планах также повышение материнского капитала и доходов военных. Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что средний размер ежемесячного единого пособия на детей в России составляет около 15 тысяч рублей. По его словам, государственные расходы на данную меру поддержки семей достигают 1,7 триллиона рублей в год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Максимальные размеры пособий по беременности и уходу за ребенком до 1,5 лет в России в 2025 году значительно увеличатся. Об этом сообщила член комитета Государственной Думы по труду Екатерина Стенякина. «Будут повышены предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до 1,5 лет — до 794,4 тысячи и 68,9 тысячи рублей соответственно», — сообщила Стенякина РИА Новости. Она также отметила, что максимальный размер выплат по больничному за один день будет увеличен более чем в два раза. По словам Стенякиной, в 2025 году произойдет индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, а также страховых пенсий и фиксированных выплат к ним. Дополнительно увеличатся пособия для Героев России и Героев Труда, ветеранов и других категорий граждан. В планах также повышение материнского капитала и доходов военных. Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что средний размер ежемесячного единого пособия на детей в России составляет около 15 тысяч рублей. По его словам, государственные расходы на данную меру поддержки семей достигают 1,7 триллиона рублей в год.