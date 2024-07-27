Подорвавшего пути под Рязанью обвинили в девяти тяжких преступлениях

Руслан Сидики, задержанный за подрыв железной дороги в Рязанской области, обвиняется в совершении девяти тяжких преступлений. По данным следствия, ему обещали вознаграждение в размере 15 тысяч долларов от украинских спецслужб за совершение теракта.
«Сидики обвиняется в совершении девяти особо тяжких преступлений против общественной безопасности, за совершение которых предусмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы на срок свыше трех лет», — указано в судебных документах, передают РИА Новости. Он стал фигурантом дела по обвинению в террористической деятельности, включая прохождение специального обучения, покушение на теракт и подготовку к другим преступлениям, а также незаконное изготовление взрывных устройств.
Теракт произошел в ноябре 2023 года. По данным следствия, Сидики совершил подрыв грузового состава, минуя поезда с российскими военнослужащими. До ареста Сидики работал в Рязани сантехником-электриком. По его словам за совершение теракта он должен был получить от спецслужб Украины 15 тысяч долларов.
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