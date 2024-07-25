Кулеба сделал резкое заявление после переговоров в Китае

Кулеба после визита в Китай заявил, что Украину не склонить к переговорам

26 июля 2024 в 05:09 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сама будет принимать решения о переговорах Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ТСН подчеркнул невозможность склонения Киева к мирным переговорам. Это заявление прозвучало в контексте его визита в Китай. «Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить. И мы сами будем принимать какие-либо решения», — сказал Кулеба, отмечая, что западные страны, поддерживающие Украину, также не оказывают давления на страну в этом вопросе. Об этом пишут РИА Новости. В ходе своего визита в Китай, который длился с 23 по 26 июля, Кулеба обсуждал различные аспекты двусторонних отношений, в том числе и возможность переговоров с Россией. Несмотря на заявления о готовности к диалогу, Украина ранее законодательно запретила переговоры с Москвой и игнорировала предложения России о переговорах. Позже МИД Украины выразил мнение, что не видит готовности к переговорам со стороны российской стороны. Ранее Кулеба заявлял, что Украина выразила готовность провести с Россией мирные переговоры по конфликту в стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ТСН подчеркнул невозможность склонения Киева к мирным переговорам. Это заявление прозвучало в контексте его визита в Китай. «Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить. И мы сами будем принимать какие-либо решения», — сказал Кулеба, отмечая, что западные страны, поддерживающие Украину, также не оказывают давления на страну в этом вопросе. Об этом пишут РИА Новости. В ходе своего визита в Китай, который длился с 23 по 26 июля, Кулеба обсуждал различные аспекты двусторонних отношений, в том числе и возможность переговоров с Россией. Несмотря на заявления о готовности к диалогу, Украина ранее законодательно запретила переговоры с Москвой и игнорировала предложения России о переговорах. Позже МИД Украины выразил мнение, что не видит готовности к переговорам со стороны российской стороны. Ранее Кулеба заявлял, что Украина выразила готовность провести с Россией мирные переговоры по конфликту в стране.