25 июля 2024

Кулеба сделал резкое заявление после переговоров в Китае

Кулеба после визита в Китай заявил, что Украину не склонить к переговорам
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. stock, Дмитрий Кулеба,  stock
Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сама будет принимать решения о переговорах Фото:
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ТСН подчеркнул невозможность склонения Киева к мирным переговорам. Это заявление прозвучало в контексте его визита в Китай.

«Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить. И мы сами будем принимать какие-либо решения», — сказал Кулеба, отмечая, что западные страны, поддерживающие Украину, также не оказывают давления на страну в этом вопросе. Об этом пишут РИА Новости.

В ходе своего визита в Китай, который длился с 23 по 26 июля, Кулеба обсуждал различные аспекты двусторонних отношений, в том числе и возможность переговоров с Россией. Несмотря на заявления о готовности к диалогу, Украина ранее законодательно запретила переговоры с Москвой и игнорировала предложения России о переговорах. Позже МИД Украины выразил мнение, что не видит готовности к переговорам со стороны российской стороны. Ранее Кулеба заявлял, что Украина выразила готовность провести с Россией мирные переговоры по конфликту в стране.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ТСН подчеркнул невозможность склонения Киева к мирным переговорам. Это заявление прозвучало в контексте его визита в Китай. «Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить. И мы сами будем принимать какие-либо решения», — сказал Кулеба, отмечая, что западные страны, поддерживающие Украину, также не оказывают давления на страну в этом вопросе. Об этом пишут РИА Новости. В ходе своего визита в Китай, который длился с 23 по 26 июля, Кулеба обсуждал различные аспекты двусторонних отношений, в том числе и возможность переговоров с Россией. Несмотря на заявления о готовности к диалогу, Украина ранее законодательно запретила переговоры с Москвой и игнорировала предложения России о переговорах. Позже МИД Украины выразил мнение, что не видит готовности к переговорам со стороны российской стороны. Ранее Кулеба заявлял, что Украина выразила готовность провести с Россией мирные переговоры по конфликту в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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