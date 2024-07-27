Горная река в Челябинской области разрушает обочины дороги. Видео

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Чусовая. Район деревни Каменка. СО, порог, река кама
Река вышла из берегов из-за обильного дождя (архивное фото) Фото:

В Саткинском районе Челябинской области река Каменка разрушает обочины дороги. Об этом 27 июля сообщает издание «Саткинский рабочий».

«Из-за затяжных дождей ситуация на мосту через реку Каменка усугубляется. Идет дальнейшее разрушение обочин. Жители поселков вынуждены сейчас добираться до дома по объездной дороге», — говорится в telegram-канале издания.

В конце июня река Каменка также размыла этот мост. Тогда дорогу перегородили смытые потоком воды деревья и камни, а возле моста провалилась почва. Автомобилисты и туристический транспорт объезжали участок дороги через Блиновку.

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В Саткинском районе Челябинской области река Каменка разрушает обочины дороги. Об этом 27 июля сообщает издание «Саткинский рабочий». «Из-за затяжных дождей ситуация на мосту через реку Каменка усугубляется. Идет дальнейшее разрушение обочин. Жители поселков вынуждены сейчас добираться до дома по объездной дороге», — говорится в telegram-канале издания. В конце июня река Каменка также размыла этот мост. Тогда дорогу перегородили смытые потоком воды деревья и камни, а возле моста провалилась почва. Автомобилисты и туристический транспорт объезжали участок дороги через Блиновку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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