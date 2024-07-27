Горная река в Челябинской области разрушает обочины дороги. Видео

27 июля 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

Река вышла из берегов из-за обильного дождя (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Саткинском районе Челябинской области река Каменка разрушает обочины дороги. Об этом 27 июля сообщает издание «Саткинский рабочий». «Из-за затяжных дождей ситуация на мосту через реку Каменка усугубляется. Идет дальнейшее разрушение обочин. Жители поселков вынуждены сейчас добираться до дома по объездной дороге», — говорится в telegram-канале издания. В конце июня река Каменка также размыла этот мост. Тогда дорогу перегородили смытые потоком воды деревья и камни, а возле моста провалилась почва. Автомобилисты и туристический транспорт объезжали участок дороги через Блиновку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Саткинском районе Челябинской области река Каменка разрушает обочины дороги. Об этом 27 июля сообщает издание «Саткинский рабочий». «Из-за затяжных дождей ситуация на мосту через реку Каменка усугубляется. Идет дальнейшее разрушение обочин. Жители поселков вынуждены сейчас добираться до дома по объездной дороге», — говорится в telegram-канале издания. В конце июня река Каменка также размыла этот мост. Тогда дорогу перегородили смытые потоком воды деревья и камни, а возле моста провалилась почва. Автомобилисты и туристический транспорт объезжали участок дороги через Блиновку.