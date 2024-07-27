В Саткинском районе Челябинской области река Каменка разрушает обочины дороги. Об этом 27 июля сообщает издание «Саткинский рабочий».
«Из-за затяжных дождей ситуация на мосту через реку Каменка усугубляется. Идет дальнейшее разрушение обочин. Жители поселков вынуждены сейчас добираться до дома по объездной дороге», — говорится в telegram-канале издания.
В конце июня река Каменка также размыла этот мост. Тогда дорогу перегородили смытые потоком воды деревья и камни, а возле моста провалилась почва. Автомобилисты и туристический транспорт объезжали участок дороги через Блиновку.
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