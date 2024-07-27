У экс-замглавы Минобороны Булгакова заморозили счета

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Дмитрий Булгаков был задержан 26 июля
Дмитрий Булгаков был задержан 26 июля Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

На недвижимость, активы и банковские счета экс-замглавы Минобороны генерала армии Дмитрия Булгакова наложены обеспечительные меры. Об этом сообщили правоохранительные органы.

«В рамках расследования уголовного дела наложены обеспечительные меры на недвижимость, активы и банковские счета Булгакова в случае признания генерала армии виновным в коррупционном преступлении», — заявил представитель правоохранительных органах. Информацию об этом передает ТАСС.

Булгаков был задержан 26 июля. Его обвиняют в поставках некачественной еды в войска. Подробнее о деле — в материале URA.RU.

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На недвижимость, активы и банковские счета экс-замглавы Минобороны генерала армии Дмитрия Булгакова наложены обеспечительные меры. Об этом сообщили правоохранительные органы. «В рамках расследования уголовного дела наложены обеспечительные меры на недвижимость, активы и банковские счета Булгакова в случае признания генерала армии виновным в коррупционном преступлении», — заявил представитель правоохранительных органах. Информацию об этом передает ТАСС. Булгаков был задержан 26 июля. Его обвиняют в поставках некачественной еды в войска. Подробнее о деле — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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