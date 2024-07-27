Китай пригрозил США из-за антироссийских санкций

Власти Китая потребовали от США остановить применение односторонних санкций против России. Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И, отметив, что страна продолжит оказывать содействие для приближения к мирному диалогу между РФ и Украиной.
«Соединенные Штаты должны прекратить злоупотреблять односторонними санкциями и юрисдикцией длинной руки», — заявил Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном во Вьентьяне. Информацию передает argumenti.ru.
Глава МИД КНР добавил, что позиция страны по вопросу украинского конфликта открыта, страна продолжает содействовать мирному диалогу между Киевом и Москвой. Также он отметил, что страна не приемлет ложь, шантаж и «подбрасывание улик». На подобные действия Пекин будет принимать эффективные меры для защиты свои прав и интересов.
Ранее вышло постановление Совета Евросоюза, в котором сообщалось о продлении антироссийских санкций до 31 января 2025 года. Это сделано из-за продолжения ситуации на Украине.
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