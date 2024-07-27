Китай пригрозил США из-за антироссийских санкций

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Глава МИД КР Ван И отметил, что Штаты должны прекратить антироссийские санкции
Глава МИД КР Ван И отметил, что Штаты должны прекратить антироссийские санкции Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти Китая потребовали от США остановить применение односторонних санкций против России. Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И, отметив, что страна продолжит оказывать содействие для приближения к мирному диалогу между РФ и Украиной. 

«Соединенные Штаты должны прекратить злоупотреблять односторонними санкциями и юрисдикцией длинной руки», — заявил Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном во Вьентьяне. Информацию передает argumenti.ru.

Глава МИД КНР добавил, что позиция страны по вопросу украинского конфликта открыта, страна продолжает содействовать мирному диалогу между Киевом и Москвой. Также он отметил, что страна не приемлет ложь, шантаж и «подбрасывание улик». На подобные действия Пекин будет принимать эффективные меры для защиты свои прав и интересов. 

Ранее вышло постановление Совета Евросоюза, в котором сообщалось о продлении антироссийских санкций до 31 января 2025 года. Это сделано из-за продолжения ситуации на Украине. 

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Власти Китая потребовали от США остановить применение односторонних санкций против России. Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И, отметив, что страна продолжит оказывать содействие для приближения к мирному диалогу между РФ и Украиной.  «Соединенные Штаты должны прекратить злоупотреблять односторонними санкциями и юрисдикцией длинной руки», — заявил Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном во Вьентьяне. Информацию передает argumenti.ru. Глава МИД КНР добавил, что позиция страны по вопросу украинского конфликта открыта, страна продолжает содействовать мирному диалогу между Киевом и Москвой. Также он отметил, что страна не приемлет ложь, шантаж и «подбрасывание улик». На подобные действия Пекин будет принимать эффективные меры для защиты свои прав и интересов.  Ранее вышло постановление Совета Евросоюза, в котором сообщалось о продлении антироссийских санкций до 31 января 2025 года. Это сделано из-за продолжения ситуации на Украине. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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