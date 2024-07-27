Хинштейн заявил, что сын бизнесмена Бажаева напал не на рядового полицейского

Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что нападение у Лужников было совершено на начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы Александра Манохина. Народный избранник считает, что в драке с представителем полиции виновен сын миллиардера Мусы Бажаева — Тимур Бажаев. Последний проходит подозреваемым по уголовному делу за применение силы в отношении представителя власти.
"Для ведомства — это должно стать во всех смыслах делом чести: 23-летний [молодой человек] ударил не рядового полицейского, а начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы Александра Махонина... Поскольку вся история попала на видео, а избитый начальник ОООППММ и другие сотрудники — от своей позиции уже не откажутся, уйти от ответственности виновному никак не удастся", — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
Депутат подчеркнул, что несмотря на авторитет отца подозреваемого, это не дает право сыну применять насилие в отношении полковника полиции. Хинштейн также рассказал, что лично знаком с Мусой Бажаевым.
Ранее стало известно о задержании Тимура Бажаева, которого подозревают в нападении на представителя полиции. Отец задержанного выразил сомнение, что его сын мог совершить такой поступок. По словам бизнесмена, если Тимур Бажаев совершил правонарушение, то будет за него отвечать сам.
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