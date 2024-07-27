27 июля 2024

Лавров прибыл на встречу в Малайзии в необычной одежде. Видео

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Лавров для переговоров надел традиционную малазийскую рубашку
Лавров для переговоров надел традиционную малазийскую рубашку Фото:

Главы МИД России и Малайзии Сергей Лавров и Мохамад Хасан встретились в Куала-Лумпуре. Для переговоров министры надели национальные малазийские рубашки.

«Лавров встречается с главой МИД Малайзии в Куала-Лумпуре. Для переговоров оба выбрали традиционные малазийские рубашки батик», — сообщает РИА Новости и публикует видео со встречи министров. На кадрах запечатлено рукопожатие Лаврова и Хасана.

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Главы МИД России и Малайзии Сергей Лавров и Мохамад Хасан встретились в Куала-Лумпуре. Для переговоров министры надели национальные малазийские рубашки. «Лавров встречается с главой МИД Малайзии в Куала-Лумпуре. Для переговоров оба выбрали традиционные малазийские рубашки батик», — сообщает РИА Новости и публикует видео со встречи министров. На кадрах запечатлено рукопожатие Лаврова и Хасана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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