Лавров для переговоров надел традиционную малазийскую рубашку
Главы МИД России и Малайзии Сергей Лавров и Мохамад Хасан встретились в Куала-Лумпуре. Для переговоров министры надели национальные малазийские рубашки.
«Лавров встречается с главой МИД Малайзии в Куала-Лумпуре. Для переговоров оба выбрали традиционные малазийские рубашки батик», — сообщает РИА Новости и публикует видео со встречи министров. На кадрах запечатлено рукопожатие Лаврова и Хасана.
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