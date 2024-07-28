Сельскохозяйственные пестициды приводят к развитию рака

Использование пестицидов (используются для защиты растений от насекомых, сорняков, плесени и других вредителей) в сельском хозяйстве может представлять серьезную угрозу для здоровья человека и окружающей среды, включая развитие рака. Это показало исследование Rocky Vista University (США).
«Воздействие сельскохозяйственных пестицидов связано с повышенным риском развития рака, сравнимым с риском от курения», — цитирует результаты исследования издание «Ридус». Отмечается, что пестициды влияли не только на фермеров, но и на жителей, которые находились рядом с сельскохозяйственными угодьями.
Исследование включало анализ использования 69 пестицидов, данные о которых были предоставлены Геологической службой США. Стало известно, что важным фактором в развитии заболевания является эффект от всех веществ.
Ранее профессор Мелани Флинт из Университета Брайтона, ее слова приводит издание Daily Mail заявила, что британские ученые не могут исключить влияние стресса на развитие онкологии. В статье подчеркнули, что если стресс и не является причиной рака, то он точно может привести к распространению уже появившегося заболевания.
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