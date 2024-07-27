После обильных осадков в Челябинске река Миасс вышла из берегов и затопила одну из автомобильных дорог под мостом возле ТРК «Родник» и новую набережную. Об этом URA.RU сообщили читатели.
«Миасс стал не просто полноводной рекой. Затоплена дорога под мостом возле торгового комплекса „Родник“, частично затоплена новая набережная», — рассказал URA.RU читатель.
Чтобы избежать негативных последствий для инфраструктуры, в Челябинске производят сброс воды Шершневского водохранилища в реку Миасс. Такое решение принято в целях предотвращения его переполнения. Из-за этого возможны переливы реки Миасс. Специалисты призвали жителей региона соблюдать осторожность, особенно вблизи водоемов.
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