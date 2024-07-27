27 июля 2024

В Челябинске река Миасс вышла из берегов и затопила дорогу у ТРК «Родник». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобилисты жалуются на разлив реки
Автомобилисты жалуются на разлив реки Фото:

После обильных осадков в Челябинске река Миасс вышла из берегов и затопила одну из автомобильных дорог под мостом возле ТРК «Родник» и новую набережную. Об этом URA.RU сообщили читатели. 

«Миасс стал не просто полноводной рекой. Затоплена дорога под мостом возле торгового комплекса „Родник“, частично затоплена новая набережная», — рассказал URA.RU читатель.

Чтобы избежать негативных последствий для инфраструктуры, в Челябинске производят сброс воды Шершневского водохранилища в реку Миасс. Такое решение принято в целях предотвращения его переполнения. Из-за этого возможны переливы реки Миасс. Специалисты призвали жителей региона соблюдать осторожность, особенно вблизи водоемов.

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После обильных осадков в Челябинске река Миасс вышла из берегов и затопила одну из автомобильных дорог под мостом возле ТРК «Родник» и новую набережную. Об этом URA.RU сообщили читатели.  «Миасс стал не просто полноводной рекой. Затоплена дорога под мостом возле торгового комплекса „Родник“, частично затоплена новая набережная», — рассказал URA.RU читатель. Чтобы избежать негативных последствий для инфраструктуры, в Челябинске производят сброс воды Шершневского водохранилища в реку Миасс. Такое решение принято в целях предотвращения его переполнения. Из-за этого возможны переливы реки Миасс. Специалисты призвали жителей региона соблюдать осторожность, особенно вблизи водоемов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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