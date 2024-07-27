В городе Сатка Челябинской области введен режим ЧС из-за подтопления домов. Об этом сообщил глава Саткинского района Александр Глазков.
«27 июля решением комиссии на территории Саткинского городского поселения, ввели режим повышенной готовности. Сегодня из-за подтопления жилых домов старой части города ввели режим ЧС», — написал Александр Глазков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Глава региона также сообщил, что уровень воды во всех водоемах на территории района резко повысился. В местах, где это представляет опасность, дежурят сотрудники МЧС и ГАИ.
«Сброс воды в водохранилищах все это время регулируется. Помимо старой части Сатки, частично оказались подтоплены дома в поселке Межевой и других поселениях района. Пострадало много мостов через водоемы», — отметил Глазков.
Вечером 27 июля в Саткинском районе река Каменка размыла дорогу и мост. На месте дороги образовался глубокий провал. Дальнейшее передвижение по асфальтовому покрытию стало невозможным.
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