В Саткинском районе Челябинской области вечером 27 июля река Каменка размыла дорогу и мост, образовав глубокий провал. Дальнейшее передвижение по асфальтовому покрытию стало невозможным, автомобилисты вынуждены двигаться в объезд участка.
«К вечеру 27 июля речка Каменка проложила еще одно русло. Дорожное покрытие над ним обрушилось», — сообщили очевидцы в группе газеты «Саткинский рабочий».
Как ранее рассказывало URA.RU, 27 июля река Каменка начала разрушать обочины дороги. Жители поселков вынуждены были добираться до дома по объездному пути. В конце июня Каменка также размыла мост. Тогда дорогу перегородили смытые потоком воды деревья и камни, а возле надземного переезда провалилась почва.
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