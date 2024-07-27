Под Челябинском из-за разбушевавшейся реки образовался огромный провал. Видео

В Саткинском районе разбушевавшаяся река Каменка образовала провал на дороге
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Река Каменка обрушила дорогу (архивное фото) Фото:

В Саткинском районе Челябинской области вечером 27 июля река Каменка размыла дорогу и мост, образовав глубокий провал. Дальнейшее передвижение по асфальтовому покрытию стало невозможным, автомобилисты вынуждены двигаться в объезд участка.

«К вечеру 27 июля речка Каменка проложила еще одно русло. Дорожное покрытие над ним обрушилось», — сообщили очевидцы в группе газеты «Саткинский рабочий».

Как ранее рассказывало URA.RU, 27 июля река Каменка начала разрушать обочины дороги. Жители поселков вынуждены были добираться до дома по объездному пути. В конце июня Каменка также размыла мост. Тогда дорогу перегородили смытые потоком воды деревья и камни, а возле надземного переезда провалилась почва.

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В Саткинском районе Челябинской области вечером 27 июля река Каменка размыла дорогу и мост, образовав глубокий провал. Дальнейшее передвижение по асфальтовому покрытию стало невозможным, автомобилисты вынуждены двигаться в объезд участка. «К вечеру 27 июля речка Каменка проложила еще одно русло. Дорожное покрытие над ним обрушилось», — сообщили очевидцы в группе газеты «Саткинский рабочий». Как ранее рассказывало URA.RU, 27 июля река Каменка начала разрушать обочины дороги. Жители поселков вынуждены были добираться до дома по объездному пути. В конце июня Каменка также размыла мост. Тогда дорогу перегородили смытые потоком воды деревья и камни, а возле надземного переезда провалилась почва.
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