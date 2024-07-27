Под Челябинском из-за разбушевавшейся реки образовался огромный провал. Видео

В Саткинском районе разбушевавшаяся река Каменка образовала провал на дороге

27 июля 2024 в 23:07 Размер текста - 17 +

Река Каменка обрушила дорогу (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Саткинском районе Челябинской области вечером 27 июля река Каменка размыла дорогу и мост, образовав глубокий провал. Дальнейшее передвижение по асфальтовому покрытию стало невозможным, автомобилисты вынуждены двигаться в объезд участка. «К вечеру 27 июля речка Каменка проложила еще одно русло. Дорожное покрытие над ним обрушилось», — сообщили очевидцы в группе газеты «Саткинский рабочий». Как ранее рассказывало URA.RU, 27 июля река Каменка начала разрушать обочины дороги. Жители поселков вынуждены были добираться до дома по объездному пути. В конце июня Каменка также размыла мост. Тогда дорогу перегородили смытые потоком воды деревья и камни, а возле надземного переезда провалилась почва. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Саткинском районе Челябинской области вечером 27 июля река Каменка размыла дорогу и мост, образовав глубокий провал. Дальнейшее передвижение по асфальтовому покрытию стало невозможным, автомобилисты вынуждены двигаться в объезд участка. «К вечеру 27 июля речка Каменка проложила еще одно русло. Дорожное покрытие над ним обрушилось», — сообщили очевидцы в группе газеты «Саткинский рабочий». Как ранее рассказывало URA.RU, 27 июля река Каменка начала разрушать обочины дороги. Жители поселков вынуждены были добираться до дома по объездному пути. В конце июня Каменка также размыла мост. Тогда дорогу перегородили смытые потоком воды деревья и камни, а возле надземного переезда провалилась почва.