Путин посетил главную святыню Александро-Невской лавры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин приехал в Александро-Невскую лавру Фото:

Президент России Владимир Путин посетил Александро-Невскую лавру в городе Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС.

«Владимир Путин приехал в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге», — сообщает ТАСС. Там добавили, что Благовещенской церкви хранится основная святыня Лавры — святые мощи блаженного князя Александра Невского.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин посетил Александро-Невскую лавру в городе Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС. «Владимир Путин приехал в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге», — сообщает ТАСС. Там добавили, что Благовещенской церкви хранится основная святыня Лавры — святые мощи блаженного князя Александра Невского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...