Путин посетил главную святыню Александро-Невской лавры

Владимир Путин приехал в Александро-Невскую лавру
Президент России Владимир Путин посетил Александро-Невскую лавру в городе Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС.
«Владимир Путин приехал в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге», — сообщает ТАСС. Там добавили, что Благовещенской церкви хранится основная святыня Лавры — святые мощи блаженного князя Александра Невского.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.