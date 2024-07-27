Челябинцев просят воздержаться от похода на Таганай: мелкие ручьи стали реками

Администрация челябинского нацпарка «Таганай» 28 июля выступила с обращением, в котором просит воздержаться от походов на территорию нацпарка. Это связано с тем, что из-за сильных ливней переполнились мелкие ручьи.
«Самые мелкие ручьи, которые обычно можно просто перешагнуть, стали бурными потоками. Даже Большая Каменная река превращается в настоящую реку. Настоятельно рекомендуем отказаться от похода на Таганай», — говорится в обращении.
Администрация нацпарка также отмечает, что поляна приюта «Гремучий ключ» залита водой. Именно на этой поляне находится палаточная стоянка. Туристов просят поменять планы и дождаться, когда улучшится ситуация.
Сильные ливни в Челябинской области начались 26 июня. В ряде территорий введен режим ЧС. 28 июля дожди начали стихать, но синоптики прогнозируют, что 30 июля ситуация вновь ухудшится.
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